Henry Cavill confirma que le queda una película más como Superman después de 'Liga de la Justicia'

No sabemos qué pasará con el Universo de DC tras el decepcionante estreno en Estados Unidos de 'Liga de la Justicia' pero Henry Cavill asegura que volverá a interpretar a Superman (debidamente afeitado). Hablando con LA Times sobre su papel en la última película de Zack Snyder, el actor confirmó que según su contrato aún le queda una película más como el hombre de acero.

Cavill espera que la próxima aparición del superhéroe sea en una secuela de 'El hombre de acero', proyecto que lleva años siendo objeto de rumores pero que todavía no está en marcha. Parece que los 668 millones de dólares (291 en EE.UU.) que recaudó el film en taquilla no fueron suficientes para animar a Warner, que por el contrario, anunció la fecha de 'Wonder Woman 2' sólo un mes después del estreno de la primera parte.

"Ahora hay una oportunidad fantástica para mostrar a Superman con todos sus colores y contar una muy compleja película centrada en sus personajes, que esté basada en una historia y tenga esa fantástica sensación de esperanza y alegría. Una película para sentirse bien con lecciones enlazadas ahí también.”

En la entrevista, Cavill aplaude el cambio de tono que se ha producido en 'Liga de la Justicia', menos seria y oscura que 'Batman v Superman'. "Creo que hay una oportunidad para que estos héroes sean representados de un modo al que todo el mundo pueda acceder. Debería ser divertido. Deberías poder llevar a tus hijos", opina la estrella. También se refiere a su colaboración con Joss Whedon, que se ocupó de escribir y rodar nuevas escenas:

"Siempre he disfrutado con el retrato tradicional y muy clásico de Superman en los cómics. Creo que hay una enorme complejidad en ese personaje. Cuando estaba trabajando con Joss, ambos estábamos de acuerdo en algunos de los aspectos de Superman. Ese modelo de esperanza. Ese ideal. Ese maravilloso sentimiento de: '¡Oh, bien, Superman está aquí!'. Además, he desarrollado una relación muy personal y protectora con este personaje, y fue simplemente encantador tener la oportunidad de sonreír y sentirme bien.”

Teniendo en cuenta su entendimiento con Whedon, no sería descartable que Warner vuelva a confiar en el guionista y director para 'El hombre de acero 2' aunque hay otro cineasta que parece ideal para el proyecto. Se sabe que Warner quiere a Mathew Vaughn ('Kick-Ass', 'Kingsman') y suena como la opción más probable, no sólo porque ya se ofreció para dirigir una película de Superman, antes de que el estudio apostase por Snyder, sino porque su visión del personaje encaja con la de Cavill. Tendremos que esperar un poco más para saber qué ocurre con Kal-El...