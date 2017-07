Ya es oficial: 'Wonder Woman 2' llegará a los cines en diciembre de 2019

Desde que 'Wonder Woman' se estrenó arrasando en taquilla nos preguntamos cuándo llegaría la secuela. No figuraba en el calendario de Warner, y es que no estaban seguros del éxito que podía tener la primera película sobre la superheroína de DC. Fue este fin de semana, en la Comic-Con, cuando anunciaron oficialmente que habrá 'Wonder Woman 2' y ahora han desvelado la fecha.

Warner ha elegido el 13 de diciembre de 2019 como día para el regreso a los cines de la Mujer Maravilla interpretada por Gal Gadot. Aunque el proyecto no estaba oficialmente en marcha, Patty Jenkins reveló que ya estaba trabajando en el guion de 'Wonder Woman 2' con la idea de repetir como directora, y nadie duda que llegará a un acuerdo con Warner.

Al margen de la fecha y la continuidad de Gadot y Jenkins, no hay más detalles ni nombres confirmados de momento. Se espera la vuelta de otros actores de la primera entrega aunque va a depender del momento histórico y la localización de la historia. Jenkins confirmó que Diana Prince pisará Estados Unidos y quiere volver a los años 30 pero se rumorea que 'Wonder Woman 2' estará ambientada en la Guerra Fría.

'Wonder Woman' lleva 780 millones de dólares recaudados en todo el mundo, convirtiéndose en el estreno más taquillero del año. Un dato muy revelador del éxito es que se trata de la película de superhéroes que mejor ha aguantado en la taquilla durante los últimos 15 años. Además de enamorar al público, la Mujer Maravilla ha convencido a los críticos, algo poco habitual en el cine de superhéroes de Warner y DC.

Aún queda mucho para poder ver la secuela pero recordemos que Gal Gadot vuelve en noviembre a las carteleras como la Mujer Maravilla, en la película de la Liga de la Justicia. Por ahora, 'Wonder Woman 2' y 'Aquaman' (21 de diciembre de 2018) son los únicos proyectos de superhéroes de Warner y DC que tienen fechas de estreno confirmadas.