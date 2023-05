James Gunn confirma que una estrella de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' se ha unido a 'Superman Legacy'. Y Krypto también estará en el reboot de DC

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' nos ha dejado a muchos con el corazón en un puño y un nudo en el estómago. La primera razón es la película en sí, probablemente la más emotiva de todo el Universo Cinematográfico de Marvel y, sin duda, una de las mejores de sus 15 años de historia; no obstante, el hecho de que sea el último trabajo de James Gunn para La casa de las ideas antes de su marcha a DC ha ayudado a hacerlo todo un poco más agridulce.

Despedidas y perretes

Pero que el director y guionista vaya a iniciar una nueva etapa de la mano de la Distinguida Competencia no quiere decir que vaya a dar carpetazo a su longeva relación con sus compañeros en la trilogía de los Guardianes. De hecho, ya sabemos de sobra que es aficionado a repetir con los miembros de sus repartos, y casos como los de Michael Rooker, Nathan Fillion o, más recientemente, Chukwudi Iwuji.

Según parece, 'Superman Legacy', su nuevo largometraje para DC Studios y el primero de su etapa como mandamás junto a Peter Safran, no será una excepción a esta regla. Durante un Q&A que organizó en Twitter, el propio Gunn contestó con un "Sí" a la siguiente pregunta de un usuario: "¿Estará algún miembro del reparto de 'Guardianes de la Galaxia' en 'Superman Legacy'?".

Por el momento no ha trascendido quién —o quiénes— dará el salto al universo DC junto al realizador, pero lo que sí sabemos es que Krypto, el perro de Superman a quien pudimos ver en la divertida 'Liga de Supermascotas', estará en la película. Esto se ha confirmado durante una entrevista con el medio Toronto Sun, en la que se le preguntó cómo ha conseguido decir adiós.

Gunn, emocionado, afirmó no ser "una persona que se sienta cómoda diciendo adiós", a lo que su amigo y compañero Chris Pratt respondió con optimismo:

"¿Estás llorando? La frecuencia con la que pasamos tiempo juntos disminuirá inevitablemente porque él va a hacer películas y yo voy a hacer películas, y cuando no estamos haciendo eso volvemos con nuestras familias. Pero encontraremos tiempo el uno para el otro y hablaremos mucho. Siempre seremos amigos. Todavía tenemos una larga vida por delante, así que tal vez trabajaremos juntos de nuevo. Pero por ahora hay una finalidad en esta trilogía".

Gunn, entonces bromeó con una oferta para un papel en 'Superman Legacy':

"Estaba esperando poder ficharte como Krypto el Superperro. Podrías hacer captura de movimiento en el set y andar a cuatro patas, pero sin hablar".

El entrevistador, después de que Pratt subrayase estas palabras diciendo "Parece que habrá un personaje llamado Krypto", preguntó indirectamente si esto era una primicia, a lo que el director respondió afirmativamente. Habemus Krypto.

El muñecazo

No sería descabellado que, ya sea haciendo mo-cap como Krypto o en otro papel, Chris Pratt y James Gunn volviesen a trabajar juntos en un futuro no muy lejano. No hay más que ver las entrevistas de promoción de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' para comprobar que no sólo se llevan muy bien, sino que a veces comparten sentido del humor.

Para muestra, el botón cortesía de IGN que podéis ver sobre estas líneas —compartido por Moviesetmemes en Instagram— en el que Gunn explica que el plano del filme en el que Nebula lleva el cuerpo de Star-Lord en brazos —calma, que no es spoiler, sale en el tráiler— no es Pratt, sino una réplica hiperrealista de 15 kilos que, el director tuvo en su oficina una buena temporada para que la gente "entrase y gritara".

La magia del idioma de Shakespeare hace que "come in" —entrar— y "cumming" —vulgarismo que se usa como sinónimo de eyacular— suenen lo suficientemente similares como para que Pratt viese la oportunidad de hacer un chiste que, he de confesar, me tuvo llorando de la risa durante 10 minutos. Y es que escuchar a James Gunn diciendo entre carcajadas que "dejó que todo el mundo probase al Quill de plástico" no tiene precio. Soy así de simple a veces.

