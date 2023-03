James Wan y Blumhouse nos harán pasar miedo con 'Dead by Deadlight', la adaptación al cine del popular videojuego de Behaviour Interactive

Gracias a alguna que otra producción reciente —especialmente a 'The Last of Us'—, vivimos en un mundo en el que el anuncio de una adaptación de un videojuego a la gran pantalla ha dejado de provocar sudores fríos y el augurio de un desastre de proporciones titánicas. Es, debido a esto, que no puedo estar más contento de que 'Dead by Deadlight' vaya a ser el próximo en dar el salto del medio interactivo al cine.

Combinación ganadora

El videojuego de terror del estudio Behaviour Interactive, por el que han pasado leyendas del horror cinematográfico como Pinhead, Sadako o Ghostface, será trasladado al formato de largometraje de la mano de James Wan y Jason Blum bajo sus respectivos sellos Atomic Monster y Blumhouse Productions; un dúo infalible que acaba de enamorar a los parroquianos con su viral 'M3GAN'.

Stephen Mulrooney, vicepresidente ejecutivo de Behaviour Interactive, ha celebrado el anuncio, publicado en exclusiva por Variety, del siguiente modo.

"No podríamos estar más emocionados de trabajar con Jason Blum y James Wan, dos gigantes de la industria del terror cinematográfico, para expandir el universo de 'Dead by Daylight'. En Behaviour, nuestro lema es crear momentos únicos, juntos, por siempre. Atomic Monster y Blumhouse son los compañeros ideales para crear la brutal irrupción de 'Dead by Daylight' en la gran pantalla".

Por supuesto, Wan también se ha unido a la ronda de elogios prometiendo estar a la altura de las circunstancias.

"En 'Dead by Daylight', el equipo de Behaviour ha creado una carta de amor al mundo del terror, construyendo un entorno increíble rebosante de atmósfera y villanos terroríficos perfecto para una escalofriante adaptación cinematográfica. En Atomic Monster somos grandes fans del juego, y estamos emocionados por hacer equipo con Blumhouse para traer este visceral mundo a la gran pantalla".

Para terminar, Jason Blum ha subrayado que están priorizando encontrar a los cineastas y guionistas idóneos para moldear un proyecto que, por momento, no cuenta con nombres asociados a él más allá del departamento de producción.

"Sabemos que hay muchos fans de 'Dead by Daylight' ahí fuera y creo que es imperativo encontrar a alguien que aprecie y adore su mundo tanto como lo hacemos nosotros, para que nos ayude a llevar este juego a la gran pantalla. Sabemos que nuestros compañeros en Behaviour y Atomic Monster nos ayudarán a traer a la vida la mejor versión de este juego".

Por supuesto, por el momento no hay fecha de estreno para una 'Dead by Deadlight' cuyo estado de gestación es aún temprano. Estaremos al corriente de cualquier novedad mientras desempolvamos el mando y echamos unas cuantas partidas para aligerar el tiempo de espera. ¿Alguien se apunta?