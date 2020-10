Jamie Foxx volverá a ser Electro en la tercera película de 'Spider-Man' protagonizada por Tom Holland

Sony está a punto de llegar a un acuerdo con Jamie Foxx para volver a interpretar a Electro, personaje al que ya dio vida en 'The Amazing Spider-Man 2', para la tercera aventura en solitario de Tom Holland como el trepamuros. Sí, el villano de la segunda y última entrega protagonizada por Andrew Garfield, habéis leído bien.

Ya se sabía que Marvel iba a entrar de lleno en la idea del multiverso su Fase IV, pero sospecho que nadie esperaba que una de las primeras consecuencias de esa decisión fuera el regreso de Foxx. Y es que su trabajo en 'The Amazing Spider-Man 2' no fue precisamente muy aplaudido, pero lo cierto es que el final de 'Spider-Man: Lejos de casa' ya era una pista de lo que estaba por llegar...

Recordemos que -ojo con los spoilers- J. K. Simmons se volvió a mente en la piel de J. Jonah Jameson al final de la película, papel que estuvo en su poder en las tres películas dirigidas por Sam Raimi con Tobey Maguire dando vida al popular superhéroe. Lo que pudo ser un maravilloso guiño ha acabado siendo el primer paso para muchas más cosas, incluido el posible regreso de Maguire o Garfield.

Por desgracia, no se conoce ni el más mínimo detalle sobre el argumento de la película, ni tan siquiera su título, pero lo del multiverso está poco menos que confirmado desde que una película va a titular 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness'.

Sí está confirmado el regreso de Jon Watts tras las cámaras y de Holland delante de ellas, dándose también por sentada la vuelta de otros integrantes del reparto de las dos anteriores entregas como Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon o Tony Revolori.

El estreno de la película está previsto para el 5 de noviembre de 2021, pero Marvel hizo hace poco varios cambios en su calendario de lanzamientos, por lo que no os extrañe que el regreso de Holland como el trepamuros se retrase un poco más.

