Javier Olivares quiere su propia 'The Crown': el creador de 'El ministerio del tiempo' prepara 'El Rey', serie sobre Juan Carlos I

Vaya notición que nos hemos encontrado este fin de semana ya que Javier Olivares, cocreador y showrunner de 'El ministerio del tiempo' está preparando 'El Rey', una serie biográfica en torno a Juan Carlos I, su figura y su reinado. Estamos a punto de tener nuestra propia 'The Crown' con la figura del controvertido monarca.

Un proyecto bastante ambiciosa ya que la idea es realizar tres temporadas de entre diez y doce episodios cada uno. Un trío de actos que nacen del libro de Pilar Eyre 'Yo, el Rey', publicado el pasado noviembre de 2020 por La esfera de libros.

Según explica Olivares a El País, se encontró fascinado por la narrativa de Eyre:

«Me encontré en sus páginas una mina de oro, una joya narrativa (...). Refleja muy bien una época en la que muchas familias reales pululaban por Europa sin país que reinar, que tenían que organizar encuentros en transatlánticos para que los herederos se fueran conociendo. También muestra ese intento de mantener un nivel de vida que ya no podían tener y su pavor absoluto a la miseria, lo que explica muchas cosas»

Rey de reyes

Apasionado de la historia, no es la primera vez que Javier Olivares se mete en harina para explorar reyes de la monarquía española. No solo en la serie fantástica, sino también tenemos 'Isabel', sobre la reina Católica. El creador ejercerá funciones de productor ejecutivo y guionista principal del drama, que cuenta con Javier Pons como productor a través de The Mediapro Studio.

Olivares avisa de que no caerán en el amarillismo, pero sí en los escándalos que Juan Carlos ha ido protagonizando, con figuras como Bárbara Rey y Corinna Larsen vertebrando alguna que otra trama. Además, veremos «una ascensión que fue muy dura, un auge en el que todos los españoles éramos juancarlistas y un shock final, al constatar lo que no quisimos ver.»

No es la única serie en torno a Juan Carlos de Borbón que está en marcha. A finales del año pasado Mediaset anunció que preparaba 'El emérito', centrada más en los últimos años de su reinado. De momento, pocos detalles se saben.