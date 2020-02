'Jurassic World 3': Chris Pratt afirma que será el 'Vengadores: Endgame' de la saga de dinosaurios

'Jurassic World 3' va sumando a su elenco con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Según sabíamos hace poco, la tercera parte está reuniendo al equipo de la original con Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum listos para repetir sus papeles como Dr. Ellie Satler, Dr Alan Grant y el Dr. Ian Malcolm, respectivamente. A ellos se suman los recién llegados Dichen Lachman y Scott Haze.

El elenco de 'Jurassic World 3' es tan abrumador que Chris Pratt ha hecho una equivalencia con 'Vengadores: Endgame (Avengers: Endgame, 2019), haciendo una relación entre lo que significa la tercera parte de los dinosaurios de Colin Trevorrow con la otra gran franquicia en la que apareció. De acuerdo con Deadline también están Dichen Lachman, Jake Johnson y Omar Sy , Mamoudou Athie y DeWanda Wise. Ciento y la madre.

Durante una aparición en 'The Ellen DeGeneres Show' para promocionar la nueva película de Pixar 'Onward'. La estrella de 'Jurassic World 3' habló sobre el regreso del elenco original:

“No se me permite decir nada ... Tiene a todos. Tiene a casi todos dentro. Tal vez me he chivado, pero no me importa. Todo el elenco del Jurassic Park original regresará. Se percibirá muy parecido a cómo Endgame reunió todo para Marvel ".