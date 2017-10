King Kong, Godzilla y los Jaegers de 'Pacific Rim' podrían enfrentarse en un crossover de ensueño

Hace ya cuatro años —qué rápido pasa el tiempo— Guillermo del Toro dio rienda suelta al niño que lleva dentro y nos regaló su visión del Kaijū Eiga en la genial 'Pacific Rim': una auténtica carta de amor al género en la que robots titánicos de todas las formas y colores midieron sus fuerzas con una legión de criaturas igual o aún más grandes.

El caluroso abrazo que dieron los espectadores a la estimulante propuesta del mexicano ha hecho posible una secuela que, bajo la dirección de Steven S. DeKnight, se estrenará a finales de marzo del año que viene bajo el subtítulo de 'Insurrección'. Pero atentos, porque el auge de los universos compartidos podría, según los últimos rumores, llevar a los Jaegers y sus temerarios pilotos a enfrentarse a la pareja de monstruos gigantes más famosa de la historia del cine.

Entre otros menesteres, y además de producir 'Pacific Rim' y su segunda parte, Legendary Pictures nos brindó en 2014 una nueva versión 'Godzilla' que vino seguida de la psicodélica 'Kong: La isla calavera'; las dos primeras piedras de un Monster Universe que prevé hacer combatir a su simio y su lagarto sobredimensionados en un crossover dirigido por Adam Wingard en el 2020.

De funcionar bien este experimento, y de dar 'Insurrección' los frutos que se esperan de ella en taquilla, podríamos terminar presenciando la colisión del universo de los mechas de del Toro y los bicharracos de Legendary tras una hipotética 'Pacific Rim 3'. El propio S. DeKnight ha comentado recientemente la posibilidad de que el cruce de franquicias acabe sucediendo.

"No diré que haya un easter egg, pero se está hablando mucho sobre la posibilidad de un crossover. Creo que sería fantástico que el universo 'Pacific Rim' se uniese al Monster Universe de Legendary; parece un paso natural, y parte del gran plan para después de la tercera película podría hacerlo posible. Siempre será una opción. Por el momento no es algo seguro; tan sólo es una teoría pero, como fan, me encantaría que ocurriera."