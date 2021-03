'Kitbag': Jodie Comer será la emperatriz Josefina en la película de Ridley Scott sobre Napoleón Bonaparte

El pasado mes de octubre os hablábamos sobre 'Kitbag', el nuevo proyecto de Ridley Scott con el que el director de 'Gladiator' volverá a mirar al pasado con una épica histórica, esta vez centrada en la figura de Napoleón Bonaparte, que estará protagonizada por el siempre interesante Joaquin Phoenix.

Hoy, gracias a Deadline, hemos conocido que Jodie Comer, nominada dos veces al Globo de Oro y ganadora del Emmy por su trabajo en 'Killing Eve', será la actriz que acompañará a Phoenix dando vida a Josefina de Beauharnais; primera esposa de Bonaparte coronada como emperatriz de Francia a finales de 1804 y que dejó de ostentar el título en enero de 1810 tras divorciarse del militar.

Según las fuentes de la noticia, Comer se convirtió en la principal candidata de Scott para el papel tras dirigirla en 'The Last Duel', en la que compartió pantalla con Matt Damon y Ben Affleck. Actualmente, el fichaje no se ha consumado, encontrándose en estado de negociación, peor tratándose de una elección personal del director, es muy poco probable que termine cayendo en saco roto.

'Kitbag', producida por Apple Studios y escrita por David Scarpa —'Todo el dinero del mundo'— iniciará su producción una vez Ridley Scott finalice el rodaje de 'House of Gucci', el thriller criminal protagonizado por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y Robert De Niro, cuya fase de fotografía principal estaba prevista para este mes de marzo.