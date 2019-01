Llegó el turno de 'El jorobado de Notre Dame': Disney prepara el remake de acción real con Josh Gad

Disney sigue dándole a la manivela. Su presidente de producción, Sean Bailey, ya avisó que no dejarían de hacer remakes en acción real de sus clásicos animados y ya sabemos cuál es el siguiente de la lista: 'El jorobado de Notre Dame' ('The Hunchback of Notre Dame'). Sorprendentemente, el estudio ha elegido a David Henry Hwang ('M. Butterfly', 'The Affair') para escribir el guion.

'El jorobado de Notre Dame' de Disney se basaba en la novela de Victor Hugo 'Nuestra Señora de París' publicada en 1831, y llegó a recaudar más de 300 millones de dólares en la taquilla mundial (el negocio doméstico debió ser también importante). La nueva versión tomará elementos de ambas fuentes, la obra original y la adaptación estrenada en 1996. Los ganadores del Óscar Alan Menken y Stephen Schwartz se ocuparán de escribir la música.

Josh Gad y Disney juntos de nuevo

Disney también ha encontrado a la estrella de su nuevo remake: Josh Gad. Será productor de 'El jorobado de Notre Dame' y Deadline apunta que se quedará el papel principal aunque esto aún no es oficial. Recordemos que el actor tiene una estupenda relación con Disney tras poner voz a Olaf de 'Frozen', interpretar a LeFou en el remake de 'La bella y la bestia' y a Mulch Diggums en la próxima 'Artemis Fowl'.

Recordemos que Disney estrena este año tres de estos remakes de acción real: 'Dumbo' (29 de marzo), 'Aladdin' (24 de mayo) y 'El rey león' (19 de julio). Asimismo, tiene en desarrollo 'Mulan', 'La sirenita' o 'La dama y el vagabundo'. Y tras el lanzamiento de su plataforma de streaming, Disney+, es probable que se apoye aún más en este tipo de producciones para captar suscriptores en la mayoría de hogares.