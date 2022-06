Madonna elige actriz para el papel de Madonna en un biopic sobre Madonna dirigido por Madonna

No sabemos si Julia Garner se siente 'Like a virgin' o más bien una 'Material girl', pero más vale que empiece a entrenar las cuerdas vocales para entonar 'Vogue', porque ha sido escogida como Madonna en el biopic que se va a hacer sobre su vida. Y no ha sido una elección tomada al alimón por el director de turno que no sabe lo que está haciendo: ¡Ha sido la propia Madonna personalmente!

I hear you call my name

Si no teníais fichada a Julia Garner, lo mejor es que empecéis a aprenderos su nombre, porque tras deslumbrar en 'Ozark' (se llevó el Emmy a mejor secundaria dos años seguidos), a sus 28 años tiene un currículum que ya querrían muchos actores al final de su carrera. Protagonizó la imprescindible 'The assistant', estuvo en 'The americans', 'Maniac' y 'Sin city: una dama por la que morir' y ya prepara las siguientes películas de Kitty Green, 'The royal hostel', y Natalie Erika James, 'Apartment 7A'. Solo se junta con las mejores. Y claro, pocas personas merecen más el calificativo de "la mejor" que Madonna.

No creáis que ha sido fácil para ella: en la carrera estaban actrices como Florence Pugh o Alexa Demie (en boga como la Maddy de 'Euphoria'), y la cantante no se está tomando el encargo a la ligera. Ya en 2017 mató un proyecto de biopic en redes sociales afirmando "Solo yo puedo contar mi historia. Cualquiera que lo intente es un charlatán y un idiota". Y acto seguido, se juntó con Diablo Cody para hacer un guion que ella considerara que encapsulaba su vida al completo.

"Es esencial que comparta la montaña rusa de mi vida con mi voz y visión". Dicho y hecho: será la propia Madonna la que dirija su biopic. Y no es novata en esto, como en casi nada: se tratará de su tercera película como realizadora, pero siendo honestos, nadie se acuerda de 'Obscenidades y sabiduría' o 'Wallis y Eduardo: el romance del siglo'. Veremos si el cóctel de Madonna, Julia Garner y Diablo Cody despierta el interés del público en el que tiene el potencial para ser uno de los grandes bombazos de los próximos años. Papa, don't preach.