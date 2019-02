'Mi primer beso 2' en marcha: Netflix confirma la secuela de uno de sus mayores éxitos en 2018

Netflix desveló este pasado mes de diciembre que 'Mi primer beso' había sido una de sus películas de mayor éxito en 2018. En concreto, dio a conocer que 'Mi primer beso' y 'A todos los chicos de los que me enamoré' eran las cintas más revisionadas del año y que sumaban más de 80 millones de reproducciones entre las dos. De la segunda ya sabíamos que iba a tener secuela y ahora la noticia es la confirmación de 'Mi primer beso 2'.

Ha sido Joel Courtney, uno de los protagonistas de la primera entrega, quien ha confirmado la secuela a través de su cuenta de twitter. En concreto ha publicado un curioso vídeo en el que se le puede ver junto a Joey King y que podéis ver a continuación junto al mensaje publicado por Courtney:

Happy Valentine’s Day, everyone!

It’s official!

The Kissing Booth #2 announcement!

@TheKissingBoothNetflix pic.twitter.com/JoUhpcTeMZ