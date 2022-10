Mike Flanagan sueña con rodar 'La Torre Oscura': el director de 'El club de la medianoche' ha explicado cómo adaptaría la obra más extensa de Stephen King

Mike Flanagan, el director detrás de 'Doctor Sueño' y 'El club de la medianoche' (The Midnight Club) de Netflix, quiere adaptar los libros de 'La torre oscura' (The Dark Tower) de Stephen King a toda costa. No es algo extraño ya que se ha especializado en la obra del autor de Maine a lo largo de su carrera.

Llevar a la pantalla el texto, tal cual

En una entrevista con IGN, Flanagan habló sobre lo que habría hecho él con el material fuente del Rey del terror.

"Es el proyecto de mis sueños y sigo volviendo a él porque tiene su propia fuerza de gravedad. No puedo alejarme demasiado de ello por mucho tiempo. Nada sería un mayor honor o me haría más feliz en mi carrera que poder trabajar en él. Cualquier adaptación que hiciera se parecería a los libros.

La primera escena sería una pantalla negra y las palabras, 'El hombre de negro huyó a través del desierto y el pistolero lo siguió' aparecían en silencio, y escuchas el viento, y poco a poco nos desvaneceríamos hasta llegar a un paisaje al estilo 'Lawrence de Arabia' con una silueta en la distancia que se abre camino a través de la superficie dura. Y lo construiríamos desde allí, en orden, hasta el final”.

Eso no significa que Flanagan no haría ningún cambio, por supuesto:

"Sería solo una cuestión de tomar los elementos más fantásticos con los que podría ser más difícil conectar, especialmente donde se vuelve bastante meta en el punto medio, y ponerlos en la tierra, pero por lo demás, los personajes son quienes son, el arco es lo que es.

Creo que la forma de NO hacer 'La Torre Oscura' es tratar de convertirla en otra cosa, tratar de que sea 'Star Wars' o El Señor de los anillos' Es lo que es. Es perfecto. Es tan emocionante como todas esas cosas y tan envolvente, y es una historia sobre un pequeño grupo de personas y todas las probabilidades en el mundo entero están en su contra y se unen. Mientras sea eso, estará bien".

Ya hubo una adaptación fallida en 2017,y Amazon también estaba trabajando en una adaptación de la serie, pero se descartó en 2020. Se habló de Ron Howard encargándose de ella. Flanagan terminó la entrevista diciendo que estaba abierto a hacer una adaptación, ya fuera en forma de largometraje o una serie:

"Sería mi Everest hacer eso. Nada me haría más feliz y Dios, espero que haya una oportunidad. Realmente lo hago".