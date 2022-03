Marvel ya prepara 'Nova': el guionista de 'Caballero Luna' se encargará de la adaptación del superhéroe cósmico

A Peter Parker le picó una araña. Al Capitán América le inyectaron suero del supersoldado. Iron Man se fabricó una armadura él mismo. Pero a Richard Rider le eligieron literalmente al azar entre todos los habitantes de la Tierra para convertirse en Nova. Marv Wolfman le trajo a la vida en 1976, en las primeras páginas de 'The man called Nova'... Y ahora es el nuevo proyecto de Kevin Feige.

Quién es Nova

Bien es cierto que los Nova Corps, el grupo en el que se integraría más adelante Richard Rider, no son novatos en el Universo Cinematográfico Marvel: ya aparecieron en 'Guardianes de la Galaxia' con la cara de Glenn Close (como Nova-Prime), John C Reilly y Peter Serafinowicz, nada menos. Ellos fueron los encargados de custodiar la gema del poder. Como sabemos, la cosa no acabó bien para ellos.

Thanos dejó caer en 'Vengadores: Infinity War' que los Nova Corps fueron derrotados, aunque vuelven a hacer una aparición por sorpresa al final de 'Endgame'. Es el momento perfecto para conocer mejor a Nova, un personaje que se rumorea que puede aparecer en la tercera parte de la saga protagonizada por Star-Lord, Groot y compañía, pero también podría encajar en 'The Marvels' o 'Secret invasion'. Dependerá de hasta qué punto Marvel quiere potenciar su variante cósmica.

Se desconoce si 'Nova' será una serie de Disney+ o una película, pero sí sabemos que estará guionizada por Sabir Pirzada, que ha escrito dos episodios de 'Caballero luna'. También se desconoce si Nova será el clásico Richard Rider o Sam Alexander, que cogió el manto del personaje en 2011, aunque lo más probable es que se guarden esta opción para sustituir al personaje dentro de unas décadas.

¡La rueda de Marvel nunca deja de girar!