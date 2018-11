El nuevo 'Pinocho' de Disney coge forma: tienen al director de la saga 'Paddington' y quieren a Tom Hanks

Era cuestión de tiempo que en Disney fijasen su atención en 'Pinocho' dentro de su línea de realizar nuevas versiones en acción real de algunos de sus clásicos animados más queridos. En Warner parecía que se iban a adelantar con una versión realizada por Ron Howard y protagonizada por Robert Downey Jr., pero parece que el proyecto se ha quedado en nada y ahora Disney contraataca apostando por Paul King para dirigir la suya y quiere que Tom Hanks sea su Geppetto.

El director de las dos entregas de 'Paddington' está actualmente de lo más solicitado, pero Disney le ha hecho una oferta que no ha podido rechazar: 150 millones de dólares de presupuesto y la posibilidad de ajustar a su gusto el guion inicialmente escrito por Jack Thorne en el que también ha metido mano Chris Weitz. Eso sí, parece que la versión definitiva corre a cargo de Simon Farnaby, que ya había colaborado con King en 'Paddington 2'.

El objetivo de Disney es que el rodaje de su nuevo 'Pinocho' comience en verano de 2019, por lo que todavía tienen tiempo de sobra para llegar a un acuerdo con Hanks. Por ahora nada se sabe sobre la predisposición exacta del actor a interpretar a Geppetto, pero sobre el papel parece una gran elección. Además, ya presta su voz a Woody en la saga 'Toy Story' y encarnó al mismísimo Walt Disney en 'Al encuentro de Mr. Banks', por lo que apuesto a que acaban llegando a un acuerdo.

Recordemos que el salario de Hanks no es precisamente bajo, pero en Disney han demostrado que no tienen problema en pagar un precio elevado si consideran que el intérprete es el idóneo para el papel como sucedió con Angelina Jolie y 'Maléfica' o recientemente con Will Smith y 'Aladdin'. Lo que sí imagino es que la compañía no querrá esperar mucho para así adelantarse al musical en stop-motion sobre 'Pinocho' que Guillermo del Toro tiene entre manos para Netflix.

