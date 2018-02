Warner ficha al director de 'Paddington' para el regreso de Willy Wonka a los cines

Hace un par de años, sólo dos meses después de la muerte de Gene Wilder, Warner anunció la producción de una nueva película sobre el personaje de Willy Wonka, creado por Roald Dahl e interpretado en la gran pantalla por Wilder (en 1971) y Johnny Depp (2005). Hoy nos enteramos que el proyecto estará dirigido por Paul King.

El realizador británico es conocido por las dos adaptaciones de 'Paddington', que además de ser éxitos de taquilla han recibido el aplauso de la crítica (la segunda entrega es la película mejor valorada de la historia en Rotten Tomatoes). En este nuevo proyecto, King volverá a coincidir con David Heyman, productor de la saga 'Harry Potter'.

Paul King con Michael Bond, creador de Paddington

Simon Rich —'Man Seeking Woman', 'Mascotas' ('The Secret Life of Pets')— firma el guion de 'Willy Wonka', que de momento carece de fecha de estreno. Al parecer, la historia de este spin-off sucede antes del clásico de 'Charlie y la fábrica de chocolate' aunque no narrará los orígenes del excéntrico dueño de la fábrica. Supongo que la idea es realizar un reboot de este universo y, si tiene éxito en taquilla, volver a contar la historia del pequeño Charlie con el nuevo actor que dé vida a Wonka.

Si es así, también tienen la posibilidad de adaptar la secuela de ese libro, 'Charlie y el gran ascensor de cristal', y siempre cabe la opción de una auténtica precuela centrada en la juventud de Wonka... Ahora a ver a quién eligen para el papel protagonista, será un reto y no podrá evitar las comparaciones con la versión de Gene Wilder, cuya interpretación es recordada con más cariño que la de Johnny Depp.