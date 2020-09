Paco Cabezas se queda en España tras 'Adiós' y dirigirá la serie 'La novia gitana'

Tras el retorno a su Sevilla natal con el fantástico thriller 'Adiós', parece que a Paco Cabezas le ha picado el gusanillo de rodar en España y ha dejado aparcado su periplo estadounidense para hacerse cargo de la dirección en 'La novia gitana'; la nueva serie de ficción producida por ViacomCBS International Studios y Diagonal TV.

El show estará basado en la novela homónima escrita por Carmen Mola —seudónimo de una escritora cuya identidad real aún se desconoce— y publicada en 2018, que ya acumula cerca de 150.000 ejemplares vendidos en una decena de países y que derivó en una trilogía completada por los títulos 'La red púrpura' y 'La nena'.

Thriller policiaco y una pizca de terror

Para hacernos una idea de lo que nos espera en 'La novia gitana', nada mejor que echar un vistazo a la sinopsis del material original:

Elena Blanco, inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), es una mujer inteligente y obsesionada con el trabajo, atormentada por un oscuro suceso de su pasado. Intenta espantar sus fantasmas a base de alcohol, sexo y música, mientras busca al culpable del asesinato de Susana Macaya, una joven gitana desaparecida tras su despedida de soltera y con la que alguien ha realizado un macabro ritual que reproduce la muerte de su hermana siete años atrás. La gran incógnita es que el asesino de Lara cumple condena desde entonces, por lo que o tiene un imitador… o hay un inocente encarcelado.

Para Cabezas, que ha acumulado experiencia y prestigio como realizador en series de la talla de 'Fear the Walking Dead', 'The Strain', 'American Gods' o 'Penny Dreadful: City of Angels', 'La novia gitana' ha sido poco más que un regalo caído del cielo:

"Llevaba años buscando un proyecto de thriller policiaco, donde mezclar una trama callejera y humana con una pizca de terror para aplicar todo lo aprendido en Hollywood rodando series americanas. Y con LA NOVIA GITANA he encontrado el material perfecto".

Por el momento no ha trascendido información referente al plan de producción, fechas de rodaje o un posible reparto, pero no hay duda que seguiremos muy de cerca este nuevo capítulo en la extensa filmografía del bueno de Paco.