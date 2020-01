'Pinocho': Disney confirma a Robert Zemeckis como director del remake en imagen real

Los remakes en imagen real de sus clásicos animados le están funcionando tan bien a Disney que lo único que puede evitar que sigan haciéndolos es que simplemente se quedan sin cintas que actualizar. Una de las próximas en llegar será 'Pinocho' y el estudio al fin ha confirmado que el encargado de dirigirla será Robert Zemeckis.

Hace ya meses que el nombre del director de 'Regreso al futuro' sonaba con fuerza para ocuparse de ella, pero ha sido hace bien poco cuando se ha cerrado el acuerdo entre ambas partes. Además, Zemeckis también coescribirá la película junto a Chris Weitz, tomando para ello como referencia una primera versión del guion escrita por Simon Farnaby.

Por el momento no hay reparto anunciado para este nuevo 'Pinocho' y tampoco fecha de estreno prevista, por lo que imagino que aún tardaremos en verlo. No nos olvidemos tampoco de que Zemeckis está actualmente ocupado dando los últimos retoques a 'The Witches', nueva adaptación de la novela de Roald Dahl que ya fue llevada al cine en 'La maldición de las brujas'.

Eso sí, Disney tiene multitud de fechas libres que tiene asignadas a películas en acción real aún por identificar. En concreto, el 12 de marzo de 2021, el 30 de julio de 2021, el 8 de octubre de 2021, el 19 de noviembre de 2021, el 25 de marzo de 2022, el 27 de mayo de 2022, el 8 de julio de 2022, el 12 de agosto de 2022, el 4 de noviembre de 2022, el 10 de marzo de 2023, el 26 de mayo de 2023, el 14 de julio de 2023, el 11 de agosto de 2023 y el 6 de octubre de 2023.

La competencia

Imagino que en Disney tampoco querrán esperar demasiado con esta nueva 'Pinocho', ya que Guillermo del Toro hace tiempo que trabaja en un musical en stop-motion contando la historia de este muñeco de madera que quiere ser un niño de verdad. La del oscarizado director de 'La forma del agua' debería llegar a Netflix en 2021.

Vía | Deadline