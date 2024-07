Que Dexter no estaba muerto, no, no: Michael C. Hall ya prepara una nueva serie secuela protagonizada por el asesino

Cuando 'Dexter' terminó en 2013, después de 8 temporadas, parecía que estaba claro que el matarife de la familia Morgan había terminado sus andanzas televisivas. Sin embargo, vivimos en la época de las propiedades intelectuales a la desesperada, y siete años después fue resucitada en 'Dexter: new blood', una miniserie de diez episodios que no tuvo demasiado tirón y terminaba con el personaje muerto. Ahora sí que sí, ¿no? Bueno, ni que no conocierais la respuesta.

Dexter no, mejor de aquel

Ya sabíamos que la saga ahora iba a contar sus inicios en 'Dexter: Original sin', en donde sería sustituido por Patrick Gibson pero seguiría contando con la voz en off de Michael C. Hall. Lo que no esperábamos, y se desveló en la Comic-Con de este fin de semana, es que también íbamos a tener una nueva secuela titulada 'Dexter: Resurrection'. A ver si, de casualidad, la vaca sigue teniendo leche.

En 2022, Clyde Phillips, showrunner de 'Dexter: New Blood', confirmó que Dexter había muerto desangrado sobre la nieve, pero el actor le ha respondido, dos años después, desde los estudios de Variety en San Diego: "¿Ha muerto de verdad? No sé lo que puedo decir más allá de que ahí fuera hace mucho frío". La nueva serie empezará a emitirse en verano de 2025 y empezará exactamente donde lo dejamos.

Es más: según Hall, probablemente sea un drama que potencialmente puede durar varias temporadas en lugar de ser una serie limitada. Puede que os preguntéis qué demonios le ha dado a Showtime con 'Dexter', pero la solución está en las audiencias: hace aproximadamente un mes, la serie original tuvo un resurgimiento por sorpresa y se situó en el número 2 de las más vistas con 1.480 millones de minutos. Se pusieron a trabajar rápidamente en cumplir los absurdos designios del público, claro.

En cuanto a los personajes, ¿es posible que volvamos a ver a Jennifer Carpenter como su hermana, a pesar de que muriera en el final de la serie original? Parece que todo vale, según Hall: "Nunca digas nunca. Este mundo tiene una especie de elemento mágico, así que no diría que no a ninguna proposición. Hay un montón de personajes que pueblan su mundo interior y que tienen la posibilidad de volver a emerger". Pues nada, vuelta a la mesa de trabajo.

