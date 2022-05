Por qué se retrasa la nueva película del director de 'Midsommar': Ari Aster y A24 chocan por la inestrenable duración de 'Disappointment Blvd'

Algo raro pasa en A24 con 'Disappointment Blvd' de Ari Aster. Al parecer, la nueva película del director de 'Midsommar' (2019) debería haber sido presentada en Cannes 2022, pero según el medio Worldofreel, una fuente del festival, un productor estadounidense de visita habría sugerido que la película es, ahora mismo, exageradamente larga (210 minutos) y ahí radicaría el problema principal del retraso del estreno, hay discrepancia con la compañía.

Una épica de más de tres horas

Una cuestión similar a la lucha de Andrew Dominik y Netflix por 'Blonde', solo que en este caso, la relación de A24 con su nuevo director estrella viene de atrás y no debería sorprenderles cualquier petición inusual por parte del creador de 'Hereditary' (2018), aunque el posicionamiento de de no querer lanzar una película de tres horas y media de duración es hasta cierto punto lógico.

'Disappointment Blvd.' fue definida como una historia de horror surrealista en un presente alternativo, un retrato íntimo que abarca décadas de uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos".en la que Joaquin Phoenix interpretaría a un "hombre con ansiedad extremada pero de buen aspecto que tiene una relación tensa con su madre dominante y nunca conoció a su padre". Cuando su madre muere, él hace un viaje de vuelta a casa que involucra algunas amenazas sobrenaturales salvajes".

Joaquin Phoenix emerges from behind the scenes of Ari Aster's next film, Disappointment Blvd. pic.twitter.com/E5ffGG9gXv — Letterboxd (@letterboxd) July 23, 2021

Joaquin Phoenix looks like he’s gonna be straight up unrecognizable in the new Ari Aster pic.twitter.com/t3Wb5ZxdGf — Will Mavity (@mavericksmovies) July 19, 2021

La presencia de 'Disappointment Blvd' en Venecia está en duda porque según la fuente "simplemente no La película no está lista". Además, A24 tiene una relación inestable con el Festival italiano. No sería la primera vez que Aster ofrece un montaje muy largo de su película, 'Midsommar' conoció una versión del director de tres horas, que no aportaban nada esencial al montaje estrenado en salas.