'Midsommar': la versión de tres horas de la película de Ari Aster se verá antes en iTunes

Durante los últimos días se ha estado hablando mucho del montaje extendido (AKA director's cut) de la última broma de Ari Aster, 'Midsommar', un drama de horror que lleva al espectador al límite durante casi dos horas y media. Es hora de saber cómo podremos acceder a esa versión de prácticamente tres horas.

Pesadilla de una noche de verano

Durante los últimos días, algunos privilegiados espectadores han podido ver el montaje del director de la película en algunas salas de Estados Unidos. Es posible que hayas leído informaciones sobre si el montaje del director de 'Midsommar' es exclusividad de Apple, pero sin embargo, según un representante de A24, no es cierto.

En efecto, A24 estrenará en formato digital el montaje del director de 'Midsommar' a través de Apple, pero la compañía no tiene ninguna exclusiva. Los detalles exactos aún se desconocen en este momento, pero parece que el montaje del director también estará disponible en otras plataformas.

Lo cierto es que esto tiene más sentido. A menos que Apple vaya a desembolsar una tonelada de dinero por los derechos de la película, Aster y A24 probablemente desearían tener disponible el montaje del director para cualquiera que quiera verlo. Además, tener una exclusiva con la compañía de la manzanita sería la gota que colmaría el vaso de quienes ven en Aster a un "pijo impostor" desde que comenzase a provocar escalofríos con sus retratos de familias disfuncionales en formato corto.

En resumen: si no estás metido de lleno en el ecosistema Apple, no temas. El montaje del director de 'Midsommar' también estará disponible para ti. A24 se asegurará de que todos tengan la oportunidad de experimentar la película de la mejor manera posible en la comodidad de su propio hogar. Sería una estupenda noticia que los amantes del formato físico también tuvieran la opción. De momento parece que la productora se guarda un as en la manga.