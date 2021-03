'Raised by Wolves' anuncia el inicio de rodaje de su temporada 2 con una foto de Abubakar Salim desde el set

La temporada 2 de 'Raised by Wolves' ha comenzado oficialmente a rodar según podemos saber gracias a Abubakar Salim, quien interpreta al robot Padre, que publicó una foto de sí mismo en Twitter haciéndonos saber que el elenco y el equipo están filmando de nuevo tras saberse que la serie se renovó solo un par de semanas después de estrenarse en septiembre de 2020.

El actor, emocionado, publicó un selfie en su cuenta de twitter con un mensaje que dice:

🐺 We’re back! 🐺



Big news this week! Watch this space!



Feeling incredibly fortunate for being here. Thanks to not only the creators & the network, but a BIG THANK YOU to the people who watch & enjoy the show!



Let's have at them.#raisedbywolvesmax @raisedwolvesmax @hbomax pic.twitter.com/w8qKEsy4FH