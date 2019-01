Sofia Coppola y Bill Murray volverán a hacer una película juntos 16 años después de la mágica 'Lost in Translation'

Volvemos a hablar del gran Bill Murray. Hoy hemos visto el primer teaser de 'Cazafantasmas 3', en la que parece que el actor recuperará su personaje del Dr. Peter Venkman, pero no es el único proyecto que va a entusiasmar a los fans de Murray ya que va a colaborar de nuevo con Sofia Coppola.

La directora y el protagonista de la mágica 'Lost in Translation' preparan su segunda película juntos 16 años después de la comedia romántica premiada con un Óscar al mejor guion original (escrito por Coppola). La que no se apunta al reencuentro, al menos todavía, es Scarlett Johansson; en su lugar veremos a Rashida Jones y no para el papel de interés romántico de Murray. Será su hija.

Desde Indiewire informan de los primeros detalles de este interesante proyecto que se titula 'On the Rocks'. En esta ocasión Murray interpretará a un mítico playboy ya abuelo que vuelve a conectar con su hija mientras viven una aventura a través de Nueva York. El rodaje comenzará esta primavera en la Gran Manzana y, curiosamente, Apple está implicada en la producción; es la primera película donde la compañía colabora con el prestigioso sello A24.

Recordemos que Bill Murray y Rashida Jones ya coincidieron a las órdenes de Sofia Coppola en un especial cómico para Netflix titulado 'A Very Murray Christmas' (2015). Posteriormente, la hija de Francis Ford Coppola dirigió 'La seducción' ('The Beguiled', 2017), una apasionante readaptación que extrañamente fue olvidada en la temporada de premios. Otra prueba de que la industria del cine tiene un problema para reconocer el talento de sus realizadoras...