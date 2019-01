Aquí está el primer teaser de 'Cazafantasmas 3', la secuela que nos devuelve al universo de la saga original

¡Se han dado prisa! Hace poco informamos que Sony tiene en marcha otra secuela de 'Cazafantasmas' que nos devolverá al universo de las películas originales y ahora ya podemos echar un vistazo al primer teaser tráiler. Es un vídeo muy breve que no desvela nada especial pero entusiasmará a los fans de la saga, aunque solo sea por la música de Elmer Bernstein.

Jason Reitman ha coescrito el guion de 'Cazafantasmas 3' y se ocupará de dirigirla. EW publica declaraciones del cineasta, hijo de Ivan Reitman (responsable de las dos primeras películas). "Siempre me he considerado como el primer fan de Cazafantasmas, cuando tenía 6 años visitando el set. Quería hacer una película para todos los otros fans. Este es el siguiente capítulo de la franquicia original. No es un reboot. Lo que pasó en los 80, pasó en los 80, esto está ambientado en la actualidad", aclara el realizador de 'Tully'.

En 2020 se estrena esta nueva entrega que, de momento, no tiene reparto oficial. En noviembre, Dan Aykroyd aseguró que Sony tenía una secuela entre manos y que Bill Murray estaría en ella, sí o sí, pero de momento no está confirmada la presencia de ninguno de los dos, ni de Ernie Hudson, Sigourney Weaver o Rick Moranis, que también podrían servir de puente entre las películas de los 80 y la moderna 'Cazafantasmas 3'.

Lo que se sabe es que Jason Reitman está buscando a actores adolescentes para conducir el mítico Ecto-1 y tomar el relevo de los Cazafantasmas originales. Seguiremos muy atentos a las novedades...