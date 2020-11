'El sótano del miedo': Jordan Peele y Universal preparan un remake de la sátira de terror dirigida por Wes Craven

Después de dirigir 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) y 'Nosotros' (Us, 2019) para Universal, Jordan Peele va a producir una nueva versión de 'El sótano del miedo' (The People Under the Stairs, 1991) para el estudio, según comenta Collider. Wes Craven dirigió esta sátira de terror sobre la gentrificación en 1991, protagonizada por Brandon Adams, Everett McGill, Wendy Robie, A.J. Langer y Ving Rhames.

La oveja negra desconocida de la filmografía de Craven

La película de Craven, que celebra su 29 aniversario el próximo domingo de noviembre sigue a un niño y dos ladrones adultos que quedan atrapados en una casa perteneciente a una extraña pareja conocida como los Robeson después de irrumpir para robar su rara colección de monedas. Encuentran mucho más de lo que esperaban esperándolos en el sótano.'El sótano del miedo' ha ido siendo reconocida como una sátira de terror inquietante y desquiciada que ofrecía un comentario social mordaz sobre la gentrificación.

Algunos incluso compararon a los Robeson con versiones de pesadilla de Ronald y Nancy Reagan, y ya en su día, un crítico de LA Weekly los comparó con racistas conocidos Donald Sterling y Donald Trump. Este último resultó ser una comparación particularmente adecuada, ya que los Robeson también mantienen a los niños en jaulas.

Peele producirá el remake junto a Win Rosenfeld a través de su compañía Monkeypaw Productions, y aunque no se espera que Peele dirija la película él mismo, sería su tercer film, no está claro si él o Rosenfeld participarán en la escritura del guión, como lo hicieron en co-escribiendo 'Candyman' junto a la directora Nia DaCosta.