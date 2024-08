'Soy Leyenda 2' cambia de director. La esperada película de ciencia ficción con Will Smith también anuncia otro importante avance para evitar más retrasos

De todos los misterios que quedan por resolver sobre 'Soy Leyenda 2' hay uno que destaca por encima del resto: ¿Quién va a dirigir la secuela de la película de ciencia ficción protagonizada por Will Smith? Nunca quedó demasiado claro si Francis Lawrence, director de la primera entrega, iba o no a volver, pero Warner ha despejado la duda de forma definitiva, ya que su elegido es otro realizador con experiencia dentro del estudio: Steven Caple Jr.

Caple Jr. es el director de títulos como 'Creed 2' y 'Transformers: El despertar de las bestias', por lo que ya está testado en lo referente a la hora de ocuparse de la nueva entrega de una franquicia. Eso sí, parece que todavía no hay un acuerdo cerrado con Warner, pero mucho me sorprendería que eso no se solvente durante los próximos días.

El proyecto sigue progresando

Eso también apunta a que el guion de Akiva Goldsman cada vez más está más cerca de estar a punto. De hecho, él mismo ha afirmado recientemente que ya tiene listo el segundo borrador del libreto, algo que unido a este interés del estudio en Caple Jr. deja claro que no va a pasar ya mucho tiempo hasta el comienzo del rodaje.

Recordemos que 'Soy Leyenda 2' tomará como base el final alternativo de la primera entrega. De ahí que el personaje de Will Smith pueda volver, quien estará aquí acompañado por Michael B. Jordan, desconociéndose por el momento quiénes más formarán parte de su reparto.

Por el momento no hay una fecha de estreno prevista para 'Soy Leyenda 2'.

