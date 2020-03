‘The Last of Us’: el guionista de ‘Chernobyl’ adaptará el videojuego en una serie para HBO

Si alguien me pidiese que seleccionase el mejor videojuego de la pasada década, apuntaría de forma casi instantánea y sin dudarlo por un segundo a 'The Last of Us'; una auténtica obra de arte jugable y narrativa con la que Naughty Dog se reafirmó como el estudio que ha diluido con más acierto la línea que separa cine y videojuegos.

Era cuestión de tiempo que la aventura de Joel y Ellie diese el salto a la acción real. Aunque ya hubo un proyecto cinematográfico fallido, finalmente, lo hará bajo la forma de una serie de televisión para HBO escrita y producida por Craig Mazin —responsable de la magnífica 'Chernobyl'— y Neil Druckmann —guionista y director creativo del videojuego original—.

Además, Evan Wells, presidente de Naughty Dog, también hará las veces de productor ejecutivo de un proyecto coproducido por Sony Pictures Television y PlayStation Productions. El equipo a cargo de esta nueva versión de 'The Last of Us' no podría ser más esperanzador.

Craig Mazin no ha tardado en alabar tanto el videojuego como la labor de Druckmann en el medio del videojuego.

"Neil Druckmann es, fuera de duda, el mejor narrador del medio del videojuego, y 'The Last of Us' es su magnum opus. Tener la oportunidad de adaptar esta impresionante obra de arte ha sido un sueño que he tenido durante años, y es una honra hacerlo en colaboración con Neil".

Por su parte, Casey Bloys, presidente de programación de HBO, ha reconocido la importancia de adaptar el bombazo de PlayStation 3, ganador de múltiples premios y que ha vendido cerca de 20 millones de copias en todas sus versiones.

"Asociarnos con Craig, Neil, Carolyn y los equipos de Sony, Naughty Dog y PlayStation para traer a la vida el mundo virtual de este aclamado videojuego es una oportunidad tremendamente emocionante".

Según ha trascendido, la serie de HBO explorará los eventos del juego original, y podría tratar contenido adicional basado en la secuela del videojuego, que llegará a PlayStation 4 el próximo mes de mayo. Neil Druckmann parece haber encontrado en Mazin el compañero perfecto para dar forma a un libreto a la altura de las circunstancias.

"Desde la primera vez que me senté a hablar con Craig estuve deslumbrado por su aproximación a la narrativa y por su amor y conocimientos sobre 'The Last of Us'. Con 'Chernobyl', Craig y HBO crearon una obra de arte tensa, emocional y desgarradora. No podría pensar en mejores compañeros para traer la historia de 'The Last of Us' a la vida en una serie de televisión. Estoy más allá de emocionado por colaborar con ellos".

Parece que 'The Last of Us' va a ser la primera piedra de un plan más ambicioso para Sony Pictures Television Studios, ya que, según ha comentado su co-presidente Chris Parnell, más adaptaciones podrían estar en camino.

"'The Last of Us' es un logro brillante en narrativa y desarrollo de personajes, y somos afortunados por tener la oportunidad de trabajar con este equipo para adaptarlo. Este es el primero de muchos shows que tenemos la intención de desarrollar con nuestros amigos de PlayStation Productions".

La gente de HBO, Sony Pictures Television Studios y PlayStation Productions tienen oro puro entre sus manos, y con dos nombres como los de Mazin y Druckmann, la probabilidad de errar el tiro es escasísima. Ahora sólo quedaría que fichasen a Ellen Page y a Dylan McDermott para dar vida al dúo protagonista y hacer la adaptación perfecta, aunque se echaría muchísimo de menos la voz de Troy Baker.

