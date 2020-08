'The Last of Us': el guionista de la serie de HBO rescatará elementos descartados del videojuego y promete gran fidelidad

Después de haber finalizado las gloriosas 30 horas que me ha ofrecido esa devastadora obra maestra del medio del videojuego titulada 'The Last of Us Parte II', la serie de televisión basada en la primera entrega de la franquicia de Naughty Dog que prepara Craig Mazin para HBO ha escalado aún más posiciones —si quedaba alguna por encima— en mi lista de producciones más esperadas de los próximos años.

Después de conocer que la 'The Last of Us' catódica reunirá al dream team que dio forma a 'Chernobyl' compuesto por el propio Mazin y el director Johan Renck, que contaría con la estrecha colaboración de Neil Druckmann —director creativo y escriba de la saga— y nos permitirá escuchar de nuevo las magníficas composiciones de Gustavo Santaolalla; una entrevista en BBC Radio 5 nos ha permitido conocer nuevos detalles sobre la adaptación de mano de su guionista.

Fidelidad al original y novedades coherentes

Para comenzar, Craig Mazin entró en aguas pantanosas y habló sobre uno de los grandes miedos del fandom: las alteraciones que tiende a sufrir el material original al ser adaptado a otro medio. Por suerte, parece que podemos estar tranquilos, porque la tónica general sigue la premisa de añadir para enriquecer, pero no modificar ni destruir.

"Creo que la principal ansiedad que tienen los fans de cualquier cosa es que, cuando otra persona obtiene los derechos sobre la propiedad, esa gente no la comprenda del todo, o vaya a cambiarla o a hacerla estúpida. En este caso, estoy haciéndolo con el tío que lo creó, así que los cambios que estamos haciendo están diseñados para completar cosas y expandir, no para deshacer, sino más bien para mejorar".

En 'The Last of Us' podemos esperar nuevas historias y escenas que no estaban en el videojuego, pero que se integrarán de forma orgánica en el relato. Algunas de estas adiciones estarán extraídas de material descartado por Naughty Dog que no llegó a utilizarse en la versión final del juego.

"Neil, en un momento, dijo, '¿Sabes? Hay una cosa de la que estuvimos hablando durante un tiempo', y después me contó lo que era. Yo estaba en plan, 'Bueno, vamos a añadirlo. No puedes impedírmelo'. Así que lo estamos haciendo, y hay unas cuantas cosas más como esa, en las que no es como, 'Oh, acabamos de decidirlo, oh, ¿no sería guay que hubiese un episodio en el que Joel y Ellie consiguen unas motos y se enfrentan a una banda de motoristas?'. Eso no es lo que hacemos. Aquí no hay sinsentidos episódicos. Los elementos nuevos que estamos haciendo y que enriquecen la narrativa están conectados de un modo serio y orgánico que los fans y neófitos van a apreciar por igual". "Todo lo que estamos haciendo, lo hacemos con un cuidado extremo y consideración por lo que sabemos y adoramos. Neil tiene la suficiente experiencia hablando con los fans para comprender lo que les gusta realmente. Nuestro objetivo es hacer que t enamores de 'The Last of Us' de un modo diferente. Vas a experimentar más, con más personajes y de más formas. Creo que tenemos algo bueno en marcha".

Tratándose de la adaptación de un juego con una fuerte vocación narrativa, es esencial que el salto de medio consiga preservar la experiencia con la máxima fidelidad posible, a pesar de las claras diferencias entre el consumo activo —a través del pad de control— y el pasivo.

"No puede repetir la experiencia jugable con precisión. No es un juego en primera persona, pero tú eres un personaje. Durante casi todo 'The Last of Us', juegas como Joel. Juegas como su hija Sarah muy brevemente y luego también juegas con Ellie un poco más. Cuando estás viendo una serie de televisión, no eres una persona, eres todas ellas. Con suerte, conectarás o experimentarás algo con todos ellos, así que es un modo muy diferente de aproximarse a la narrativa, y requiere que tomemos ciertas decisiones".

Para terminar, Mazin ha comentado cuál es el siguiente paso al que deberán enfrentarse, y ha vuelto a insistir: podemos estar tranquilos en lo referente al respeto al material original.

"Tenemos todo organizado, al menos el primer ciclo de cómo queremos hacerlo. Lo siguiente, vamos a empezar a escribir. Si has jugado, nuestra intención es que veas la serie y digas, 'Esto nunca ha profanado nada de lo que adoré y presencié en el videojuego, pero también me ha dado muchas más cosas que no conocía".

Si las promesas de abrazar la impecable narrativa de 'The Last of Us' son reales, es muy posible que Craig Mazin tenga entre manos uno de los grandes bombazos que nos esperan en los próximos años, y una serie perfecta para rellenar el inmenso vacío que me ha dejado la 'Parte II'. ¡Que sea pronto, por favor!