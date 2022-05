'This is Spinal Tap' tendrá secuela: el equipo original se reunirá para contarnos el presente de la divertida banda heavy ficticia

Ya se está trabajando en una secuela del falso documental 'This is Spinal Tap' (1984) con el director y el elenco originales. 'Spinal Tap II' tendrá a Rob Reiner regresando como cineasta dentro y fuera de la pantalla junto con los inseparables Michael McKean, Harry Shearer y Christopher Guest. La película se estrenará en 2024, en el 40 aniversario del original de 1984.

El director de 'Misery' (1990) declaró en The Guardian:

“Puedo decirte que apenas pasa un día sin que alguien me diga, ¿por qué no haces otra?. Durante tantos años, dijimos, 'nah'. No fue hasta que se nos ocurrió la idea correcta de cómo afrontarla. No quieres simplemente hacerla por hacerla. Quieres honrar a la primera y llevarla un poco más allá con la historia”.