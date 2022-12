"Tiene una pinta increíble": Eiichiro Oda quiere quitarnos los miedos con la serie de 'One Piece' de Netflix

El remake en acción real de 'One Piece' es sin duda una de las series más esperadas de 2023 en Netflix, simplemente por la curiosidad que despierta el proyecto.

La plataforma y los creadores de la serie están guardando todas las imágenes a cal y canto, aunque hemos podido ver un poco de los escenarios como el propio Going Merry o el Baratie. Según pasan los meses, pues la preocupación de los fans sigue creciendo, y más teniendo en cuenta cómo han sido otros remakes live action de Hollywood, pero Eiichiro Oda asegura que las cosas van bien en la producción.

Navengando en el mar de la post-producción

"El 'One Piece' de Hollywood está haciendo progresos, y por ahora ya tenemos todo el metraje de la primera temporada. Han pasado muchas cosas detrás de las cámaras, y siendo honestos, yo soy la persona más preocupada del mundo con que salga bien", asegura Oda en su carta. "Pero tiene una pinta increíble. "

El rodaje de 'One Piece' terminó este verano después de varios meses en la localización. En teoría se espera su estreno en Netflix para 2023, pero todavía no se ha confirmado una fecha de estreno. El creador de 'One Piece' asegura que está habiendo mucho trabajo tras las cámaras, así que lo más seguro es que la serie esté pasando por una post-producción bastante larga y complicada, sobre todo para poder trasladar los poderes de las Frutas del Diablo al terreno de la acción real.

Recientemente desde Netflix han ido explicando hasta qué punto está involucrado Oda en la serie, y por lo visto el mangaka ha estado supervisando muchos detalles de 'One Piece'. Todos los guiones han pasado por sus manos, y si ha habido cambios han sido aprobados por el creador, así que por ahora solo nos queda cruzar los dedos y esperar a que no tengamos otro mal remake a las puertas.