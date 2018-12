'El vengador tóxico' llega a Hollywood con un remake de gran presupuesto a través de la productora de 'Godzilla'

Aún es pronto para saber cómo debemos tomarnos una noticia como esta, pero lo más probable es que todos salgamos ganando. Sobre todo los buenos de Lloyd Kaufman y Michael Herz, padrinos del personaje y creadores de Troma, la compañía de cine underground más divertida y con una trayectoria más longeva de todos los tiempos. 'El vengador tóxico' llega a Hollywood.

Ha nacido una estrella tóxica

No ha sido un camino fácil. Treinta y cinco años, cuatro películas, una serie infantil de animación, un cómic Marvel y un musical. Pero será coincidiendo con su 35 aniversario cuando Toxie, el mítico héroe radioactivo que detiene el mal con una fregona repugnante vestido con un tutú rosa tan podrido como él, invada la parcela de héroes mucho más aseados.

No voy a negar que estemos ante una noticia que me pone contento. Me pone contento por la inyección económica que supondrá para la compañía que tantas horas de diversión y bajo presupuesto nos ha ofrecido a lo largo de nuestra vida, y me pone más contento aún porque seguramente el personaje vaya a ver reeditada su obra (en Francia acaba de salir un pack bien hermoso, ojalá España se ponga las pilas).

Lo que será un misterio será el tono del remake. Es posible que todo el ambiente incorrecto, zafio, white trash y sexualmente atractivo de la franquicia se pueda ver asomando la patita, pero estoy bastante seguro de que la demencial y absurda carga gore deberá ser rebajada:

Aún no hay confirmados nombres propios, pero será cuestión de horas conocer un poco más en profundidad quién será el encargado de colocar al entrañable personaje en un mundo donde Batman o Spider-Man campan a sus anchas.