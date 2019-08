'Venom 2' ya tiene director: el antihéroe interpretado por Tom Hardy queda en manos de Andy Serkis

Andy Serkis ha sido el director elegido por Sony para encabezar 'Venom 2'. El pasado mes de enero se anunciaba que Ruben Fleischer, realizador de la primera entrega -y que en breve estrenará la esperada secuela de 'Zombieland'-, no iba a repetir tras las cámaras y el estudio se lo ha tomado con calma para dar con su sustituto.

De hecho, poco antes de la confirmación de Serkis se hablaba de que Sony se estaba reuniendo con tres directores: Rupert Wyatt ('El origen del planeta de los simios'), Travis Knight ('Kubo y las dos cuerdas mágicas') y el finalmente elegido. El propio Serkis ha confirmado la noticia a través de su cuenta de twitter con el siguiente mensaje:

It’s happening. The Symbiote has found a host in me and I’m ready for the ride...Can’t wait! #venom #venom2 #marvel pic.twitter.com/unCzmJOjop