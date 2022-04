‘Venom’ y ‘Cazafantasmas' tendrán nuevas películas: Sony seguirá haciendo lo mismo mientras el público responda en taquilla

Franquicias, franquicias y más franquicias. Salvo pequeños arrebatos de originalidad, los grandes estudios continúan apostando por este tipo de producciones a la hora de invertir y, a juzgar por los resultados en taquilla —y por mucho que nos pese a algunos—, la estrategia parece funcionar como un reloj suizo. Es, probablemente, por esto, que Sony ha anunciado dos nuevos títulos que engrosarán su catálogo para los próximos años.

Simbiontes y fantasmas

Durante la presentación del lunes en el evento para dueños de cines CinemaCon, la compañía confirmó una tercera entrega de la exitosa saga 'Venom' tras los excelentes resultados de las dos primeras cintas. Concretamente, 'Habrá matanza' amasó 500 millones recaudados en todo el mundo, mientras que la cinta original alcanzó los 856 millones; motivos más que suficientes para continuar con las andanzas de Eddie Brock en la gran pantalla.

Menos espectacular fue la recaudación de 'Cazafantasmas: Más allá', que sumó un total 200 millones de dólares sobre un presupuesto en torno a los 75 millones. Cifras igualmente decentes que han impulsado a Sony a dar luz verde a un quinto largometraje de la saga con el que seguir explotando una gallina de los huevos de oro cuyo valor ronda los 1.000 millones de dólares.

Ademas, en el marco del evento, se mostró un mash-up reel en el que pudieron verse imágenes del biopic centrado en Whitney Houston 'I Wanna Dance With Somebody', del filme en solitario de 'Kraven el cazador', de 'A Man Called Otto' —que protagoniza Tom Hanks— y de 'The Equalizer 3'; algunos de los títulos más potentes que perfilan el futuro del estudio.

Vía | Variety