Vuelve una de las mejores sagas de ciencia ficción con una sorpresa que nadie se esperaba: el temible monstruo será el héroe de la película

La franquicia iniciada por 'Depredador' en 1987 es una de las mejores de la historia del cine de ciencia ficción. Tras resurgir con fuerza con la estupenda 'Predator: La Presa', la nueva entrega volverá a los cines este año que viene con una sorpresa que nadie se esperaba: el temible monstruo protagonista va a ser ahora el héroe de la función.

"Sigue siendo un tipo duro"

Así lo ha confirmado Dan Trachtenberg, director de 'Predator: Badlands'. La película cuenta ya de por sí con una base prometedora, ya que se sitúa en el futuro en un planeta alienígena. El objetivo en la misma es llevar la saga un paso más allá, tal y como asegura el propio Trachtenberg en Empire:

La criatura está al frente y en el centro, liderando la carga. Sigue siendo un tipo duro, pero hay algo ahí que también te toca emocionalmente. Crear un personaje con el que conectas, pero que también te intimida, ha sido un reto. Pero emocionante. Quería encontrar otra pieza esencial del cine que hiciera lo que Prey hizo espiritualmente -empujando los límites de la franquicia, dejándonos arraigar a un héroe al que rara vez llegamos a arraigar- pero de una manera diferente. Y eso se transformó en esta gran idea de animar al Depredador...

Eso no quiere decir que 'Predator: Badlands' vaya a ser una película que prescinda de personajes humanos. De hecho, Elle Fanning da vida allí a más de un personaje y Traschtenberg promete que no ha sido un camino de rosas para ella: "Se enfrentó a grandes retos en esta película: dramáticos, físicos y logísticos".

Seguro que no soy el único que se ha quedado con más ganas de ver 'Predator: Badlands', pero todavía habrá que tener un poco de paciencia para poder verlo. Y es que estamos ante una de las películas más esperadas del año que viene, pero la pega es que no se estrenará hasta el 7 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, no estando aún confirmada la fecha para su llegada a España.

