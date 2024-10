Vuelve una de las mejores sagas de películas de aventuras de la historia del cine. Todos la daban por muerta y ahora quiere merendarse a 'Star Wars' y 'Dune 3'

Cuando pasa mucho tiempo sin tener noticias de una saga, incluso si es una de éxito indiscutible, empiezan a surgir serias dudas sobre su futuro. Eso es lo que estaba pasando en el caso de 'Jumanji', pues habían pasado ya casi cinco años desde el estreno de 'Siguiente Nivel'. Eso acaba de cambiar, pues Sony acaba de poner fecha de estreno para 'Jumanji 3' -no, no me olvido de la película protagonizada por Robin Williams, pero es que su título tentativo es ese-.

Habrá que esperar hasta 2026

Por ahora, el estudio ha anunciado que 'Jumanji 3' llegará a los cines el 11 de diciembre de 2026, justo una semana antes de los estrenos de una nueva película de Star Wars y supuestamente de 'Dune 3', pues Warner fechó el siguiente largometraje de Denis Villeneuve para el 18 de diciembre de ese año. Al menos ese es el plan ahora mismo, pero tengo mis dudas que todas ellas vayan a conservar sus fechas actuales. Lo que sí está claro es que en Sony no tienen ningún miedo a esas otras dos franquicias.

Se espera que Jake Kasdan, director de las dos anteriores entregas, repita tras las cámaras y también se dan por sentado los regresos de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan. Es verdad que el acuerdo todavía no está cerrado, pero dudo mucho que vaya a haber un problema dado el excelente funcionamiento en taquilla de las dos anteriores entregas.

Recordemos que 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' amasó 962 millones de dólares en cines, mientras que 'Jumanji: Siguiente nivel' perdió algo de fuerza, pero sus 801 millones son también un dato excelente. Ahora habrá que ver si tantos años de espera acaban jugando a su favor o si es algo que se vuelve en su contra.

En Espinof | Las 29 mejores sagas de películas de la historia

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024