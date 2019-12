‘Jumanji: Siguiente nivel': una entretenida secuela que funciona mejor cuando apuesta por la comedia

Mi confianza hacia ‘Jumanji: Bienvenidos a la jungla’ era bastante escasa, ¿qué sentido tenía hacer una secuela tantos años después que de la cinta original tomaba poco mas que el nombre? Por suerte, me equivoqué, ya que la cinta dirigida por Jake Kasdan fue una grata sorpresa a la altura de la primera parte. Además, funciono de maravilla en taquilla, por lo que en Sony tardaron bien poco en dar luz verde a una tercera entrega.

En estos casos lo más habitual es intentar jugar sobre seguro y dar al público lo que recibió encantado en su momento. Esa es la carta que juega ‘Jumanji: Siguiente nivel’, pero al menos consigue ser un buen pasatiempo que brilla mucho más cuando apuesta por el humor que cuando toca centrarse en la nueva aventura que viven sus protagonistas.

Volviendo a Jumanji

Lo primero que tiene que justificar la película es el motivo que lleva a los mismos personajes a volver a Jumanji, algo que da pie a un prólogo quizá más extenso de lo deseado, pero que al menos no te deja con la sensación de que lo han forzado hasta límites cuestionables por el afán de conseguir unos cuantos millones más en taquilla. Además, sirve para introducir en este universo a Danny DeVito y Danny Glover, muy importantes tanto a la hora de potenciar el lado más cómico de la función como para darle cierto calado emocional.

Una de las cosas que nos vendía la campaña promocional de la película es que los avatares dentro del videojuego iban a ser los mismos pero que íbamos a tener cambios en lo referente de quién es quién. Apenas comienza la partida queda claro que las dinámicas van a ser diferentes, tanto por las quejas de quien te ha tocado ser como por la accidental participación de los personajes interpretados por DeVito y Glover.

Como era de esperar, Dwayne Johnson y Kevin Hart se reservan ese privilegio, lo cual les permite liderar los momentos más divertidos de la función, sobre todo cuando se hace especial hincapié en que detrás de ellos están DeVito y Glover. Es un humor sencillo con cierta tendencia a la repetición, pero bien manejado por el guion de Jeff Pinkner, Scott Rosenberg y Kasdan, que vuelve a ocuparse de la puesta en escena, donde importa más que no haya pausas de ritmo -de haberlas es por el humor- que cualquier otra cosa.

De esta forma se consigue mantener una frescura que la aventura que se nos plantea nunca llega a tener. Sí, las “pantallas” que han de superar no son las mismas que en la primera, pero la sensación de repetición es inevitable en ellas y no queda otra que potenciar la comedia para que sea menos evidente. Ahí entra tanto esa nueva dinámica como la necesidad de mantener el sentido del humor ya presente en la anterior entrega.

Inferior a ‘Bienvenidos a la jungla’

Un equilibrio del que ‘Jumanji: Siguiente nivel’ sale airoso hasta que las cosas se normalizan y el factor más de lo mismo gana presencia en el tramo final. Ahí la película se alarga algo más de la cuenta para no dejar de lado ese componente espectacular que quiere dar en todo momento a la aventura, donde no puede decirse que llegue a desentonar, pero visualmente queda claro que se ha hecho con ciertas prisas para llegar a la fecha de estreno anunciada mucho antes de que las cámaras comenzasen a rodar. Ojalá hubiesen podido trabajar más escenas como una persecución en la que parecen hacer su particular homenaje a 'Mad Max'.

A evitar que la cosa decaiga ayuda que varios personajes vayan integrándose en la aventura a medida que esta avanza -aunque personalmente habría eliminado todo lo que sucede fuera del juego una vez entran al mismo-, siendo especialmente acertada la llegada a la saga de Awkwafina, que se mimetiza en todo momento con lo que el personaje requiere de ella. Eso sí, lástima que no la aprovechen mejor en el tramo final, donde debería habernos dado muchas más alegrías cómicas.

Al menos el reparto mantiene el mismo entusiasmo mostrado en la primera entrega y no se deja llevar por ir a lo fácil para satisfacer al espectador. Obviamente hay algunos guiños como la mirada seductora de Johnson o la debilidad a las tartas de Hart, pero integrados con soltura. A cambio el villano resulta de lo más anodino porque simplemente no tiene espacio para el más mínimo desarrollo.

Una lástima, sobre todo porque Rory McCann ya demostró como Sandor Clegane en ‘Juego de tronos’ que daba para mucho más que un enemigo de usar y tirar. Por ahí también sufre la aventura, pues es cierto que el personaje de Bobby Cannavale no tenía la entidad suficiente en ‘Jumanji: Bienvenidos a la jungla’, apero aquí resulta aún más insatisfactorio.

En resumidas cuentas

‘Jumanji: Siguiente nivel’ baja algo el nivel respecto a su predecesora por querer confiar demasiado en lo que funcionó en aquella. Eso lleva a que la aventura resulte más monótona de lo deseable, pero los nuevos miembros de su reparto y el hábil uso de la comedia hacen que eso sea menos patente, al menos hasta que llega su algo fallido tramo final. Con todo, para pasar el rato cumple con creces.