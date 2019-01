Vuelven los 'Jóvenes ocultos': The CW prepara una serie sobre los vampiros ochenteros

En The CW piensan que faltan vampiros en la televisión actual y han puesto en marcha una serie basada en 'Jóvenes ocultos' ('The Lost Boys'), la película de culto dirigida por Joel Schumacher. Del piloto se va a ocupar Heather Mitchell, creadora de 'Still Star-Crossed' y guionista de otras series como 'Ace of Cakes' o 'Scandal'.

Jason Patric, Kiefer Sutherland, Corey Feldman, Jami Gertz, Edward Herrmann y Dianne Wiest, entre otros, protagonizaron la película original, estrenada en 1987. La historia giraba en torno a dos jóvenes hermanos cuya familia se traslada a vivir a un nuevo pueblo, y descubren que el lugar es un refugio para vampiros...

De momento se desconocen detalles del enfoque que tendrá este nuevo proyecto. Hace tres años, Rob Thomas (creador de 'Veronica Mars' y 'iZombie') ya intentó adaptar el film de Schumacher a la televisión; su ambiciosa idea consistía en empezar con un grupo de vampiros en los años 60 y que cada siguiente temporada abarcase una década diferente. Lamentablemente, no salió adelante.

Nuevos spin-offs de 'Riverdale' y 'Jane the Virgin' para The CW

Además de la serie de 'The Lost Boys', The CW ha encargado pilotos de dos spin-offs, uno de 'Riverdale' centrado en Katy Keene y otro de 'Jane the Virgin' titulado 'Jane the Novela'. Asimismo, quieren su propia serie sobre 'Nancy Drew' con los creadores de 'Gossip Girl' —hace solo unos días vimos el tráiler de una película sobre el mismo personaje— y también preparan un spin-off de 'Batwoman' con Ruby Rose dando vida a la superheroína del Arrowverso.