Yorgos Lanthimos repite con el guionista de 'La favorita' en la adaptación de la novela gótica 'Hawkline Monster'

Yorgos Lanthimos y Tony McNamara volverán a trabajar juntos tras la exitosa 'La favorita' con la adaptación de la novela gótica de Richard Brautigan editada en España bajo el título 'El Monstruo De Hawkline. Un Western Gótico'.

El monstruo del western

Basada en la novela de 1974, el guión de McNamara seguirá a dos pistoleros contratados por una niña de 15 años para matar a un monstruo que vive debajo del sótano en la casa del personaje principal, Miss Hawkline. Lanthimos está listo para dirigir el proyecto, que ha pululado por Hollywood durante años y ha estado en la agenda de cineastas como Hal Ashby o Tim Burton. El intento de Ashby de adaptar el libro tenía la intención de contar con Jack Nicholson y Dustin Hoffman.

McNamara co-escribió la última película del director griego junto a Deborah Davis. Los dos fueron nominados al Oscar al Mejor guión original y ganaron en los Premios de cine británico independiente y el BAFTA. Lanthimos también fue nominado al Oscar por su trabajo como director en el drama de época que obtuvo 10 nominaciones y ganó el de Mejor Actriz por el trabajo de Olivia Colman.

'Hawkline Monster' se une a una creciente lista de proyectos que Lanthimos tiene en desarrollo. Poco antes de los Oscar 2019, se supo que Lanthimos se encargaría de dirigir una adaptación de la novela de 1964 de Jim Thompson '1280 almas', que cuenta la historia de un sheriff de un pueblo pequeño cuya corrupción se intensifica durante el período previo a las próximas elecciones. El pasado mes de noviembre se anunció un segundo proyecto, 'The Man in the Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Imposter', basado en este caso en el libro de no ficción de Mark Seal. Parece que desde que tras "romper" con su guionista de siempre, Efthymis Filippou (aunque ya no figuraba en su último trabajo), Lanthimos solo tiene tiempo para adaptaciones.