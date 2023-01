La isla de las tentaciones 5 acabó por fin con un debate entre lágrimas: el forzado giro en la relación de Tania y Samuel fue la excusa para estirar la temporada más floja del reality

Si ya cuesta abandonar una relación tóxica, imaginaos tener que ir a hacer el paripé al plató del debate de La isla de las tentaciones. Tania y Samuel ya se lo habían dicho todo (y nada bonito) en el reencuentro, pero aún tuvieron que volver a gritarse en directo para terminar con todo el mundo llorando.

Continúa el drama

'El debate de las tentaciones' ha emitido sus dos debates finales de la temporada por primera vez en Telecinco en 'La semana de las tentaciones'. Da igual que venga a contar lo mismo que en el reencuentro pero peor porque, a fin de cuentas, ver a gente gritarse en el plató es la gasolina habitual de muchos programas de la cadena.

No iba a ser menos cuando al debate llegaron Samuel y Tania. Si pensábamos que terminar su hoguera final cada uno por un lado era el necesario hachazo final para una relación que llevaba agonizando demasiado, estábamos en un gran error.

Siguieron gritándose y arrojándose reproches a la velocidad del rayo: que si Tania no comprende por qué no la perdona después de disculparse tanto, que si Samuel habla mal de ella en las redes... Además, Elena, la tentadora favorita de Samu, desveló que Tania y Hugo se acostaron justo después de la última hoguera.

Cuando ya parecía que iban a empezar a despellejarse (no de forma metafórica) el uno al otro, ambos se hundieron y empezaron a llorar. "Te quiero pedir perdón de nuevo, no era mi intención, me ha dolido mucho verte así" balbuceó Tania. "Quiero que seas feliz, que te quedes con lo bueno que hemos pasado, me vas a tener para lo que sea" le contestó él.

Al igual que los bostezos, el llanto terminó contagiándose al resto de invitados del plató, que terminaron hechos un mar de mocos. Sandra Barneda les abrazó a los dos y puso fin a esta edición... que muy pronto será relevada por la temporada 6.