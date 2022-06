Famosos entre vacas y un Tinder televisado: estos son los nuevos realities con los que Mediaset quiere mejorar sus datos de audiencia

Estaba cantado: a Mediaset le han dejado de funcionar los realities clásicos, así que es hora de abrir la ventana y ver qué formatos estadounidenses pueden adaptar. Tampoco nos hagamos muchas ilusiones: recordemos que 'Supervivientes' no se parece a 'Survivor' ni en su planteamiento más básico, y 'Secret Story' es la versión aburrida de 'Big brother'.

Entre granjas y solteras

El primero de los nuevos realities de Telecinco es otra adaptación del concepto "gente metida en una casa, probablemente famosa": 'La granja'. En este reality, un grupo de personas debe comportarse como un granjero, criar animales y cultivar alimentos mientras son eliminados en diferentes pruebas. Vamos, 'Gran hermano' entre vacas.

En España ya se hicieron dos versiones. La primera, en Antena 3, con el nombre original, tuvo dos ediciones que ganaron Loreto Valverde y Miguel Ángel Redondo (la pareja de Marlene Morreau). En Telecinco, hace una década, se emitió una sola edición con el nombre de 'Acorralados': Aventura en el bosque' que ganó Nagore Robles en uno de los castings más eclécticos y grotescos que se recuerdan en la historia de los realities.

El segundo de los formatos que ha comprado Mediaset dentro de su facción "citas de gente guapa que no se conocía hasta ayer" es 'The bachelorette', Es raro que no hayan escogido 'The bachelor', que es el programa padre, pero algo estarán tramando. En el programa, una soltera va eliminando solteros hasta quedarse con aquel con el que se quiere casar. Estados Unidos llevan ya 19 temporadas y todas acabaron en petición de matrimonio. Sorprendentemente, algunas de estas parejas siguen juntas años después.

Si tenéis curiosidad por este último formato, os recomiendo ver una de las mejores series de los últimos años, 'Unreal', que cuenta lo más apasionante de la telerrealidad: cómo se hace. De momento, Mediaset intenta agarrarse a un clavo ardiendo con realities que sean más de lo mismo pero en otros sitios. Con suerte, nada les funciona y en plena locura se lanzan a probar con una nueva edición de 'Pekín Express' o una adaptación de 'The Amazing Race'. Ya va siendo hora de algo realmente divertido.