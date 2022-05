"Terrorífico. No podía hacerse peor": Masterchef expulsa a dos concursantes de golpe

Ayer se emitió el cuarto capítulo de la temporada 10 de Masterchef. El programa culinario sorprendió en su episodio anterior cuando el jurado formado por Pepe Roddríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz decidieron no eliminar a nadie en la prueba de eliminación. Esta insólita decisión ha venido seguida de otra igual de sorprendente: la eliminación de dos concursantes seguidos en esta última gala.

Platos fallidos

En el cuarto episodio, los concursantes comenzaron con la primera prueba: la Caja Misteriosa, que contenía nueve ingredientes de los que tendrían que utilizar al menos seis para su cocinado. También tenían que añadir un novel food: alimentos que no se consumían en Europa antes de 1997.

Parte de los concursantes consiguieron superar el reto, destacando a María Lo, Verónica y David, que obtuvieron el pin de la inmunidad por el buen trabajo realizado. Mientras que, entre los platos menos acertados, hubo uno que resultó totalmente insalvable: los jueces decidieron que Iván no merecía continuar en la competición y fue expulsado en el acto. "No he dado lo mejor de mí, son cosas que pasan, espero veros pronto" se despidió.

En la prueba de exteriores, contaron con la visita del cantautor Joan Manuel Serrat y se enfrentaron al reto de preparar dos menús internacionales para 100 personas. Cada equipo contaba con la orientación de un prestigioso chef internacional: Basem Alawartany y Jan Hendrik van der Westhuizen.

Las capitanas de los equipos fueron Verónica y María Lo pero su dirección fue bastante criticada por el jurado y se saldó con la entrega de los delantales negros para las dos capitanas, Teresa, Eva y Paula.

"No has entendido nada"

La prueba de eliminación tuvo como ingrediente principal la harina de trigo para la elaboración del yorkshire pudding with gravy and roast beef (plato típico inglés). La que obtuvo mejor valoración fue María Lo, que aprovechó la ocasión para dejarle caer a Jordi Cruz la posibilidad de trabajar en uno de sus restaurantes, a lo que contestó "Eso está hecho".

La concursante eliminada fue Paula. "No has entendido nada de la prueba. Has hecho otra historia" valoró Pepe. "Me llevo la experiencia y amigos. Ojalá gane Adrián" fueron las palabras de despedida de la ya ex concursante. El programa sigue adelante tras esta sorprendente doble eliminación.