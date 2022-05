Visitas eurovisivas y buffet esquimal: así está siendo la temporada 10 de Masterchef

El pasado 18 de abril arrancaba la nueva edición de este famoso concurso gastronómico en La 1, encabezada de nuevo por sus miembros del jurado: Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

En esta edición, contamos con 16 nuevos concursantes que deberán lograr la aprobación del jurado en las distintas pruebas para ganar los 100.00 euros del premio: Adrián, Berto, Claudia, David, Eva, Giraldo, Iván, Jokin, Julia, Luismi, María Lo, Patricia, Paula, Teresa, Verónica y Yannick.

Desafíos culinarios

En la primera prueba de exteriores, los participantes se desplazaron a la Plaza Colón de Madrid para dar de comer a 240 comensales (crifra récord en el programa). El menú a realizar estaba basado en recetas tradicionales de la capital y supuso un gran reto para los concursantes, en especial para el capitán del equipo rojo, que se vió superado por la complejidad de la prueba, siendo el equipo azul el que se alzó con la victoria.

La primera prueba de eliminación consistió en realizar un cocinado con sangre y se cerró con la expulsión de Berto.

En el segundo programa, que contó con la presencia de Juanma Castaño y Miki Nadal, la primera prueba consistió en un cocinado con panceta que ganó María Lo.

La segunda prueba nos desplazó a los espectaculares paisajes del Algarve portugués, donde tenía que realizar un menú diseñado por Henrique Sá Pessoa para 100 comensales. Luismi y Jokin fueron los capitanes del equipo rojo y azul respectivamente y, mientras que el equipo azul funcionó como un mecanismo de relojería, el rojo se mostró mucho más disperso y terminó llevándose los delantales negros.

Para la prueba de eliminación se pidió que replicaran los platos de tres de los ganadores de ediciones anteriores de Masterchef. Verónica, destacada en la prueba anterior, tuvo el privilegio de asignar los platos, correspondiéndole a Giraldo la réplica de un plato dulce que supuso su eliminación. La decisión no sorprendió ni entre los miembros de su equipo que destacaron abiertamente su falta de autocrítica.

Primo hermano del león come gamba

El tercer programa abrió con el reto de mejorar los peores platos y replicar los mejores de la historia de Masterchef. La invitada Silvia Abril asignó los platos, correspondiéndole a Luismi la réplica del "León come gamba", que finalmente no fue capaz de terminar. Los jueces criticaron su falta de profesionalidad y su actitud impropia para un tercer programa de una décima temporada, lo que le valió un delantal negro directo. Sus compañeros, no obstante, no podían contener la risa ante semejante "creación".

En la segunda prueba de exteriores, se intentó crear un ambiente polar en Baqueira Beret para el primer cocinado esquimal de Masterchef, realizando un buffet para 120 amantes de la naturaleza que luchan contra el cambio climático. El chef Hideki Matsuhisa designó capitanas a Paula (rojo) y a Patricia (azul), concluyendo con la victoria del equipo azul ante la desorganizada dirección del equipo rojo.

La prueba de eliminación vino de la mano del maestro chocolatero David Pallàs, en la que tenían que replicar distintas esferas de chocolate, tarea que dió más de un dolor de cabeza a los concursantes.

Chanel, representante de España este año en Eurovisión, hizo una visita sorpresa antes de salir hacia Turín, dando pie a una de las escenas más recordadas: la cara de felicidad de Yannick, eurofan reconocido, al recibir de Chanel una entrada doble para la gala final en Turín.

Tras esto, tuvo lugar uno de los momentos más inesperados de esta edición: en el duelo final entre Yannick y Claudia, el jurado sorprendió a todo el mundo salvando a ambos concursantes, como recompensa por el excelente trabajo realizado con las esferas de tiramisú de esta prueba final.

Masterchef se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1 y estrena esta noche su cuarto capítulo de esta décima temporada.