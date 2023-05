"Afortunadamente llevo sin verte todo el concurso". 'Supervivientes' enfrentó a los dos favoritos y mostró a Pocholo marchándose a Honduras con su mochila

Hace ya veinte años, Pocholo Martínez-Bordiú se encontró con su mochila rota durante la grabación de 'Hotel Glam' y dio uno de esos momentos únicos que solo pueden pasar en los realities españoles: el famoso "¿Dónde está mi mochila?" que le ha acompañado durante el resto de su vida. Para tanto fue aquel meme primigénio que, ahora que su sobrino está participando en 'Supervivientes', se ha visto obligado a enseñar la mochila justo antes del viaje a Honduras que va a hacer para verle. Como Steve Urkel, hay gente que solo tiene un chiste en la vida, pero vaya chiste.

Los que se pelean (no) se desean

Aunque estaba bastante claro con quién estaba el apoyo del público entre Asraf, Ginés, Manuel y Jonan, la gala de ayer lo ha dejado bastante claro, salvando al novio de Isa Pantoja de la eliminación de este jueves, algo que calificó como "un chute de energía que te cagas". En una semana en la que ha sido acusado como el concursante más traidor durante la prueba de recompensa, desde luego, no le debe venir mal.

Una prueba en la que, por cierto, se jugaban tequeños (el menú de la isla es un poco como ir al Foster's), e inició la chispa que acabaría en la pelea entre dos de los grandes favoritos. Además de a Asraf, Raquel atacó a Adara calificándola como "la peor superviviente". Adara respondió con un "¡Qué poca vergüenza!", Jaime Nava defendió a Raquel y, por arte de magia, Jaime y Adara acabaron metidos en una pelea que hizo saltar todas las alarmas. Y eso que se conocen, literalmente, de hace un par de días, cuando Jaime volvió de la Playa de los Olvidados.

Todos sabemos cómo es Adara, que no necesita ni fuego para prenderse, así que ahí empezó la retahíla de sobradas: "Eres un sobreactuado", "Mal actor", "No te columpies"... Adara, que se ve ganadora, culminó con un "Afortunadamente llevo sin verte todo el concurso" que más que probablemente no va a zanjar absolutamente nada. O sea, que veremos cómo se desarrolla la enemistad en las próximas galas. Vamos, que espero que los tequeños estuvieran buenos incluso acompañados de tanto vinagre para mojarlos.

