David Broncano se queja de la cara dura de Antonio Resines. "Ha ido gratis a 'El hormiguero' y aquí viene cobrando"

Si bien Quevedo fue el invitado principal anoche en 'La revuelta', Antonio Resines también se dejó caer por el plató en un momento dado. David Broncano aprovechó para recriminarle de cachondeo que cobrara por venir al programa, mientras que el día de antes había ido gratis a 'El hormiguero'.

"Vaya sinvergüenza"

Antes de que apareciera Quevedo por 'La revuelta', Antonio Resines fue a promocionar 'Mikaela', su última película. Cuando David Broncano leyó en la escaleta que el actor era el siguiente en intervenir, le criticó en su tono habitual de broma: "Vaya sinvergüenza. Puede ir donde sea, pero allí ha ido gratis y aquí viene cobrando".

Desde las redes del programa continuaban con la pulla: "Antonio Resines, el mayor sinvergüenza de España. Va a ayer a 'El Hormiguero' a promocionar lo mismo gratis. Hoy viene a lo mismo y le pagamos porque es colaborador. Nos la cuela. Se ríe en nuestra cara y se va sabiendo que le vamos a volver a llamar. Qué envidia, de verdad".

"No cobro, coño" aseguró Resines desde el backstage. "Ayer fuiste gratis y cuando tú vienes aquí, siempre cobras" le echó en cara Broncano cuando finalmente se presentó en el plató. "No, cobro cuando me llamas de colaborador, si no, no. El otro día hicimos una excepción porque estamos en TVE y a veces pagan y a veces no pagan".

Broncano pidió que pincharan un vídeo que hizo el día que fue a 'El hormiguero' y señaló que llevaba hasta la misma ropa: "Solo he cambiado la camisa y los calcetines. ¿Tú te cambias de pantalón todos los días?" le inquirió Resines, que venía acompañado de un gorro y otros regalos promocionales para repartir por el público.

"¿Puedes decir que, como hoy no cobras, vas a hacer todas las promociones posibles?" le preguntó el presentador y el actor no solo lo admitió, sino que le puso su gorro en la cabeza para continuar con la promoción. "Es elegantísimo, macho" se cachondeó Grison. Resines y los demás empezaron a reírse, diciendo que Broncano parecía una mezcla entre "el tonto de pueblo" y el señor Burns intentando hacerse el moderno.

