'First Dates Hotel', una soltera de 88 años no para de ligar con los empleados. "Hay feos agradables"

En teoría, los solteros de 'First Dates Hotel' van al programa a buscar el amor con su compañero de cena. Sin embargo, Fina no terminó de ver a Cándido como una pareja y se lo pasó mejor regalándose la vista con el personal del hotel.

Old time lovers

Fina tiene 88 años, se define como "muy coqueta", le encanta ir "bien arreglada" y está ya cansada de que la gente le haga la pelota: "La gente siempre me dice 'guapa, guapa, guapa'... estoy aburridísima". Cuando el botones Kiko fue a acompañarla hasta su habitación, ella no perdió ocasión de echarle los tejos: "A ver si se para el ascensor y no sale".

Cándido tiene 90 años y es el fundador de la cooperativa de champiñones más importante de España y de Europa. Vino buscando una mujer "cariñosa y con las ideas claras". Lidia Torrent le elogió por venir tan arreglado y él se mostró muy motivado: "Si me decís que tengo que venir desnudo, vengo".

Acompañado por dos estampitas de la Virgen, el soltero se dirigió a conocer a su cita: "Si es una guapa sosa y áspera, dame una mujer fea, graciosa y simpática". Fina también tenía una opinión parecida a la suya: "Hay feos agradables, de los guapos te enamoras solo porque es guapo".

En el bar del hotel, Fina también le echó los trastos a Adrián Pedraja: "Este chico me encanta. No me lo llevo por la edad". Cándido se presentó ante ella con una rosa recién cortada: "Me he quedado muerta. Si hubiera sido más alto...". Él le dijo que era de Albacete y ella se mordió la lengua para no acabar de decir el dicho popular.

Ya en la mesa, a Fina le llamó la atención un detalle en concreto: "El anillo de casado, si estás separado, yo no lo llevaría". Cándido no le supo dar una justificación convincente y ella le aseguró que a su casa no le iba a invitar porque era muy pequeña.

Después se fueron al jardín, donde él le leyó unos poemas que le parecieron preciosos. Sin embargo, Fina tenía muy claro que no encajaban como pareja y así lo explicó en la decisión final, donde Cándido coincidió en que se lo habían pasado bien pero no había surgido la chispa.

