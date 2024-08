'First Dates Hotel', un soltero de Madrid se sorprende al saber que su cita es hermana de una conocida estrella del rock. "El spanglish es el futuro"

De vez en cuando se pasea algún famoso por 'First Dates Hotel'. En el caso de AmyJo, la fama de su hermano la precede, y dejó completamente sin palabras a Gerardo cuando se lo reveló en el momento culminante de la cita.

AmyJo tiene 46 años, es inglesa y lleva 20 años viviendo en Madrid. Le contó a Lidia Torrent que se dedicaba profesionalmente a la música y que era hermana de Peter Doherty, cantante y compositor de grupos como The Libertines y Babyshambles.

"Gerardo Cartón es el tío más feliz de la Tierra y, probablemente, uno de los más divertidos si quitamos a los Monty Python" se presentó el madrileño de 51 años, también conocido como "Exagerardo". Confesó que Julio Iglesias era el santo al que le rezaba y que lo suyo es el flirteo: "Me encanta ligar... luego, si consumo o no, no es prioridad".

Gerardo buscaba una mujer con "ingenio, desparpajo e inteligencia" y amante de la música, porque era DJ. Después de ponerse a pinchar discos en la piscina, se arregló para la cita en el restaurante y le contó a Carlos Sobera algunas de sus pasiones: "Me leo tres libros a la semana. Voy al cine todos los días, dos veces".

"A las chicas les cuesta un poco aguantarme" confesó, justo antes de ver a AmyJo aparecer por la puerta. A ella le gustó su estilo y él se alegró porque se parecía a Lisa Stansfield. Ambos coincidieron en el tema musical, y AmyJo le explicó que tenía todo un repertorio de canciones en spanglish: "El spanglish es el futuro" exclamó Gerardo.

Tras la cena, se fueron al jardín del hotel, donde AmyJo le cantó alguno de sus hits: "Está a un nivel musical superior" admiró Gerardo mientras le hacía los coros. Allí fue donde ella le reveló quién era su hermano y a él se le desencajó la mandíbula de la sorpresa: "Soy fan a muerte".

Él le propuso por enésima vez ser su manager, y tenía claro que quería seguir conociéndola: "Me encantas, creo que podemos ser cómplices de vida". AmyJo coincidió en que quería también una segunda cita: "Vamos a pasarlo bien en muchos sentidos".

