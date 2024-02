'First Dates': el soltero de Los Alcázares viene con la Biblia a su cena. "No me he ido de la cita por educación"

Hay quien viene con expectativas a 'First Dates' y luego está Heriberto, que ya había visto a Noralba en una visión que le mostró Dios. Lástima que no le adelantara también las calabazas que se iba a comer.

Solo Dios perdona

Noralba trabaja como cuidadora, tiene 58 años y vive en Ciudad Real. Considera que en este momento se encuentra en una relación muy estrecha con Dios y se lo cuenta siempre todo. Le reveló a Carlos Sobera que se había traído sus dos pasajes favoritos de la Biblia para tenerlos a mano en su cita.

Heriberto viene desde Los Alcázares (Murcia), trabaja como maestro y tiene 67 años. Entró cantando 'Yo soy testigo del poder de Dios' y con la Biblia en la mano, que le acompaña allá donde va. Cuando se acercó a la mesa, Noralba sintió cierta decepción: "Yo esperaba al guapetón, ese no es para mí. Me quiero ir".

Él venía con cierta idea de lo que se iba a encontrar en la cita: "Dios me dio en un sueño la revelación de la mujer que iba a conocer en este día". A Heriberto le gustó saber que ella era familiar y que profesaban la misma fe, pero a Noralba le desesperó un poco que hablara tan lento.

A mitad cita, Heriberto se puso a leer algunos versículos en voz alta. "Yo me he querido ir de la cita, pero no me he ido por educación" pensó Noralba, que tampoco quería quedar mal con un hombre religioso. "Ha ido fatal, esperaba otro físico y una energía distinta".

El momento en el que Noralba sí que estuvo a punto de salir por patas fue cuando Heriberto le dijo su opinión sobre el sexo: "No debemos tomar tanto sexo porque enferma". "Es lo mismo que lo que a uno le decían de pequeño, de que si se toca sus partes se quedará ciego" se rió ella.

"Los cristianos también podemos disfrutar del sexo, no solo para procrear" pensó Noralba, justo antes de que se hiciera un silencio incómodo en la mesa. Ella tuvo claro que le iba a rechazar y él se lo vio venir: "Es por lo del sexo" concluyó convencido.

En Espinof: