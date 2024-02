'First Dates': una soltera de Alicante rechaza a su cita porque le faltan ganas de vivir. "Tiene cara de buena personica pero es muy bajito"

La primera impresión cuenta mucho en 'First Dates'. Marina buscaba alguien animado y no lo encontró en Sebastián, que le pareció más soso que un huevo sin sal y demasiado "buenazo" para ella.

Más bueno que el pan

Marina tiene 27 años y trabaja como ejecutiva de cuentas en Madrid, aunque es de Alicante. Dice que últimamente le ha ido regular en el amor, por mucha cita de Tinder que ha tenido. Vino buscando un chico deportista, divertido y con las cosas claras.

Sebastián tiene 31 años, es de Venezuela y trabaja como economista en Madrid. Sus aficiones son el anime, los videojuegos y cocinar. Al verle, la primera impresión de Marina no fue la mejor: "Tiene cara de buena personica, pero parece mayor para mí y es muy bajito".

Hablando de hobbies, Marina dijo que le gustaba leer, ver series y películas, y que sus géneros favoritos eran thriller y acción. Él le explico que le gustaba el manga y el anime aunque corrió a asegurar que "no era un friki" y ella no parecía muy convencida.

"Yo soy una cachonda y el chico, pues no" pensó cuando le dijo a Sebastián que buscaba alguien "como ella", divertido. Su cita no le estaba encajando en ese sentido: "Le falta chispa, le faltan ganas de vivir, que no tiene muchas".

Por el contrario, Sebastián estaba encantado con ella y era exactamente el tipo de persona que buscaba. "Es muy buenazo, que a lo mejor es lo que me convendría, pero no lo que quiero" reflexionó Marina.

Así pues, aunque él se deshizo en halagos en la decisión final y estaba entusiasmado con la idea de tener una segunda cita para seguir conociéndose, Marina le rechazó educadamente y le echó la culpa a la falta de feeling.

