'First Dates', un soltero de Barcelona se calienta demasiado cuando su cita le cuenta su fantasía. "Menos mal que no se ha visto"

En 'First Dates' siempre están forzando la cosa para que los comensales terminen hablando de sexo. En la cita de Nykos y Javier, la cosa se puso tórrida hablando da fantasías sexuales de altos vuelos, aunque luego la cosa no fue a más.

Los amantes pasajeros

Nykos nació en Italia, vive en Barcelona, tiene 34 años y trabaja como profesor de danza. Se define como alguien muy decidido en lo laboral, pero tímido en lo personal. Le contó a Carlos Sobera que había visitado más de 30 países y hablaba cinco idiomas: "Me gustan las personas naturales, no de plástico, y cosmopolitas".

Javier tiene 48 años, es de México y también vive en Barcelona, donde trabaja como administrativo. Es tan intenso que estuvo a punto de darle un beso a Nykos nada más entrar, pero prefirió ser recatado y esperarse: "Tiene una sonrisa super chula, es un chico muy guapo".

Hicieron un primer match al saber que ambos eran apasionados de los viajes. Nykos le confesó su pasión por el jazz y, aunque a Javier no le hacía tanto, le quitó hierro al asunto: "No pasa nada por follar con jazz, no hay problema".

Lo que sí le volvía loco era el tequila, y se sorprendió de que el italiano no lo hubiera probado: "El tequila antes, durante y después del sexo, siempre". Nykos le contó que le ponía triste que la gente ahora "fuera tan a saco", en vez de pararse a conocer tranquilamente a alguien.

Jugando al Rasca del Amor, Nykos tuvo que contar una fantasía sexual y recordó aquella vez en la que un azafato le echó el ojo en un avión, y él empezó a tocarse para llamar su atención. Su relato hizo que a Javier le subieran los calores: "Me he puesto cachondo, menos mal que no se ha visto la parte de abajo del pantalón".

"No puedo decir que es feo, pero no es el tipo de chico que me gusta" reflexionó Nykos, y finalmente fue el argumento que más pesó en su decisión. Si bien Javier estaba entusiasmado con poder seguir conociéndole, su cita decidió rechazar la oferta y achacarlo a la falta de feeling.

