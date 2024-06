'First Dates', un soltero de Cervelló se queda ojiplático al pensar que su cita es un hombre. "La perfección no existe"

Ya lo decían en 'Con faldas y a lo loco', y en las citas de 'First Dates' se confirma constantemente que nadie es perfecto. Después de un malentendido, parecía que Pilar y Alfonso habían hecho match, pero su costumbre de fumar terminó haciendo que la cosa tomara otro rumbo.

Gracias por fumar

Pilar tiene 73 años, es empresaria jubilada y vive en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Contaba que se casó para toda la vida y no planeaba divorciarse, pero llegado el momento lo vio claro. Lleva siete años soltera y sabía el tipo de hombre que buscaba: "Que sea simpático, agradable, que le guste bailar e ir a misa, y se duche constantemente".

Alfonso (51) es su sobrino y vino a acompañarla porque era su tía favorita y quería conocer a su cita antes que nadie. Mientras Pilar esperaba en la mesa, Alfonso se quedó a recibir a Andrés, al que se le quedaron los ojos como platos de pensar que le habían emparejado con él: "¿Yo, con un tío?".

Andrés, de 70 años, empresario y procedente de Cervelló, no era la primera vez que asistía al programa, pero nunca había vivido una situación parecida. "Yo le doy a los dos palos" le dijo Alfonso, que se estaba partiendo la caja de ver lo nervioso que estaba él: "Menos mal que no me ha pedido un beso" pensó Andrés apurado.

Al final, Alfonso le informó de que no era su cita esa noche, y Carlos Sobera le condujo hasta la mesa donde estaba Pilar: "La perfección no existe, pero está guapísima" dijo Andrés, y ella le garantizó que todo lo que veía era natural.

"Yo soy muy puritana, no me gusta hablar de sexo, eso para la intimidad" le reveló Pilar durante la cena. Por su parte, él no tuvo problema en contar el sitio más raro donde había tenido relaciones sexuales: "En la Torre Eiffel, arriba del todo". Alfonso, que también tenía su propia cita, "raptó" un momento a su tía al reservado, y ella le contó que le estaba gustando bastante su cita.

Pese a ello, hubo algo que le descuadró por completo a Pilar: "Me fumo tres paquetes diarios" le confesó Andrés. "Odio el tabaco, me pone los pelos como escarpias" reaccionó ella. A la hora de la verdad, por mucho que ella reconociera que le había encantado la cita, no pensaba ceder con el tema del tabaco y cada uno se fue por su lado.

